Bakan Selçuk: Çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme sürecinde istihdamı korumak için 'Sosyal Koruma Kalkanı' ile çalışan ve işverenlerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Bakan Selçuk, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" dedi.