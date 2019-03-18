Bakan Selçuk: Çanakkale Ruhuyla Türk Milleti İlelebet Payidar Kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çanakkale ruhuyla kendimize şekil verdikçe, Türk milleti devletiyle ilelebet payidar kalmaya elbette devam edecektir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çanakkale ruhuyla kendimize şekil verdikçe, Türk milleti devletiyle ilelebet payidar kalmaya elbette devam edecektir. Bizler de gelecek nesillere, bu kutsal emaneti en güzel şekilde vermek için elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz" dedi.



Bakan Ziya Selçuk, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'na katıldı. Ankara Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan mehter takımı ile karşılanan Selçuk'a, Çanakkale'de savaşan Mehmetçiğin yemeği olan üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikram edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ziya Selçuk, böyle günlerde yapılan çalışmaların ne kadar güçlü olduğunun ve büyük çaba içerdiğinin çok daha önem kazandığını kaydetti. Selçuk, şöyle dedi:



"Çünkü biz geçmişimizle, hatıramızla ancak bu şekilde helalleşebiliriz. Çok çalışarak, didinerek ve geleceğe ilişkin muhteşem bir mirasın mirasçıları olarak geleceğe dair kendi ödevlerimizi ne kadar iyi yaptığımızı görerek, düşünerek bu helalleşmeyi sağlayabiliriz. Yoksa bunları tekrar tekrar anmak, hatırlamak, belirli günler ve haftalar modunda ele almak bu işin yüreğe inmediğini, sadece dilde olduğunu gösterir."



"BİR MİLLETİN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ'



Bakan Selçuk, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümünde, Türk milletinin en büyük kurtuluş destanlarından birini yazan en şerefli kahramanları yad ettiklerini söyleyerek, "Bugün tarih sahnesine çıktığı günden beri, tüm coğrafyalarda merhameti ve adaletiyle nam salmış bir milletin bağımsızlık günü aslında. Bugün vatan ve millet sevgisiyle taçlandırılmış, tarihe kök salmış bir milletin yazdığı bir destanı dinleme günü. Bugün hak ile batıl çatışmasında hakkın kazandığı bir gün" dedi.



'BU DEVLET ÇANAKKALE RUHUYLA PAYİDAR KALACAK'



Türk Milletindeki diriliş ruhunun her daim canlı kalacağının 15 Temmuz'da bir kez daha görüldüğünü belirten Bakan Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çanakkale ruhuyla kendimize şekil verdikçe, Türk milleti devletiyle ilelebet payidar kalmaya elbette devam edecektir. Bizler de gelecek nesillere, bu kutsal emaneti en güzel şekilde vermek için elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz. Unutmayalım ki, hepimizin omuzlarında bir sorumluluk var ve bu sorumluluk özellikle öğretmenler olarak bizlerde var ve bu sorumluluk ile ilgili en büyük ışığı, gayreti de çocuklarımızda, evlatlarımızda görmek istiyoruz. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ile başlayıp Conkbayırı, Seddülbahir, Arıburnu, Anafartalar kara savaşlarıyla taçlanan bu büyük zaferimizin kahramanları olan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını, bütün askerleri, batan neferleri saygıyla anıyor, şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz hepsinin ruhları şad olsun."



Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, '18 Mart Çanakkale Zaferi' konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Program daha sonra öğrencilerin hazırlayıp sahnelediği 18 Mart Çanakkale Zaferi özel programı ile sona erdi.



Görüntü Dökümü:



-Tören



-Salondan detaylar



-Bakan konuşma



Haber-Kamera: Özgür ALTIN/ANKARA,

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