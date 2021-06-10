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Bakan Selçuk, Canlı Yayında Eğitim Gündemine İlişkin Soruları Yanıtladı - Son Dakika

Bakan Selçuk, Canlı Yayında Eğitim Gündemine İlişkin Soruları Yanıtladı

10.06.2021 00:22
Bakan Selçuk, Canlı Yayında Eğitim Gündemine İlişkin Soruları Yanıtladı, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinin ve içinde bulunulan 17 günlük "tam kapanma" döneminin Milli Eğitim Bakanlığını nasıl etkilediğinin sorulması üzerine, sürecin kolay olmadığını ancak ülkeye hizmet etmenin ve bu ülkenin çocukları için çalışmanın büyük bir fırsat olarak...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın sürecinin ve içinde bulunulan 17 günlük "tam kapanma" döneminin Milli Eğitim Bakanlığını nasıl etkilediğinin sorulması üzerine, sürecin kolay olmadığını ancak ülkeye hizmet etmenin ve bu ülkenin çocukları için çalışmanın büyük bir fırsat olarak da değerlendirilebileceğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: "Zor bir dönem ama bir taraftan da böyle zor bir dönemde çocukların, velilerin yanında olmak, imdada yetişmek, çareler sunmaya çalışmak ekiple beraber bu süreçte yoğun bir mesai yapmayı gerektiriyor. Sabahladığımız günler, geceler çok oldu ve çok yorulduğumuz zamanlarımız oldu fakat bu zamanlar içerisinde yaptığımız işin bir çocuğa dokunduğunu, o çocuğun geleceği için bir katkı olduğunu bildiğimiz için bu yorgunluklar emin olun uçup gidiyor. "

"Bu zorlu ve öğretici süreçte tatmin edici sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz"

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Bakan Selçuk, bu sürecin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye açısından da sıra dışı olduğunu ve böyle bir kriz durumunda neler yapabildiklerinin ekip olarak donanımlarını gösterdiğini söyledi. Selçuk, şöyle konuştu: "Biz bu zorlu ve öğretici süreçte Milli Eğitim Bakanlığı adına gerçekten tatmin edici sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Bunu neye göre düşünüyoruz? Dünyada hangi ülkeler kaç tane eğitim kanalı kurdu, diye düşünüyoruz, dünyada kaç canlı ders yapılıyor, dünyada ülkelerin eğitim siteleri kaç kere tıklanıyor, dünyada öğretmen eğitimine kadar bütün bunları sayısal, uluslararası verilere dayalı olarak ortaya koyduğumuz için gerçekten ekibimizin başarılı olduğunu düşünüyoruz. "

Bugüne kadar 560 bin öğretmenle görüşmeler gerçekleştirdiğinin hatırlatılması ve bu görüşmelerin ne gibi faydalar sağladığının sorulması üzerine Selçuk, öğretmenlerin duygudaşı ve yol arkadaşı olmadıkları sürece, aralarında bir duygu ve düşünce birliği oluşmayacağını, bu nedenle onlarla tokalaşıp, hal ve hatırlarını sormayı çok önemsediğini söyledi.

Selçuk, bu sürecin çok öğretici olduğunu, toplum olarak okulların ne anlama geldiğinin, öğretmenlerin hayattaki vazgeçilmez yerinin anlaşıldığını ve bunun içselleştirildiğini vurguladı.

Öğretmen adayları için formasyon eğitimi Öğretmen adaylarının formasyonla ilgili sorularına da değinen Selçuk, 1 Ocak 2021'e kadar pedagojik formasyon belgesi alan kimsenin hak kaybı olmayacağını, bir uygulama değişikliğine gidileceğini de mağduriyet yaşanmaması açısından iki yıl önce söylediklerini anlattı.

Selçuk, mezun olan herkesin formasyon alması ve yüz binlerce insanın buralara birtakım ücretler ödemesinin sağlıklı bir işleyiş olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Biz, öğretmenliğe atandıktan sonra ayrı bir formasyon düzenledik yani asıl formasyon, öğretmenliğe atandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak verilecek olan formasyon. Ama onun öncesinde de eğitim fakültelerinde okuyan kişiler, bazı temel hazırlık dersleri alıyorlar. Öğretmenlik Meslek Bilgisi tezsiz yüksek lisans programına katılacak öğrenciler de bu hazırlık derslerini, bu programın derslerini alacaklar, eğer öğretmenlikle ilgili KPSS sınavını kazanırlarsa o zaman da Milli Eğitim Bakanlığından mesleğe başladıkları ilk yıl bir formasyon eğitimi alacaklar. "

"İsteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu Haziran ayı içerisinde yayınlanacak" Öğretmenlerin il dışı tayinleriyle ilgili son durumun sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak. "

Bakan Selçuk, Canlı Yayında Eğitim Gündemine İlişkin Soruları Yanıtladı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakan Selçuk, Canlı Yayında Eğitim Gündemine İlişkin Soruları Yanıtladı - Son Dakika


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