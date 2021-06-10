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Bakan Selçuk, Canlı Yayında Eğitim Gündemini Değerlendirdi - Son Dakika

Bakan Selçuk, Canlı Yayında Eğitim Gündemini Değerlendirdi

10.06.2021 00:22
Bakan Selçuk, Canlı Yayında Eğitim Gündemini Değerlendirdi, System.String[]

Okulların 2 Temmuz'a kadar açık ve liselerde ikinci dönemde de tek sınav olacağını açıklayan Bakan Selçuk, "Tam kapanmanın ardından el ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz.

Okulların 2 Temmuz'a kadar açık ve liselerde ikinci dönemde de tek sınav olacağını açıklayan Bakan Selçuk, "Tam kapanmanın ardından el ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak. " değerlendirmesinde bulundu.

Tam kapanma sürecinin ardından okulların açılmasıyla ilgili planlamanın ne olduğunun sorulması üzerine Selçuk, arzularının okulların tamamen açılması yönünde olduğunu ama Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve Sağlık Bakanlığının ortaya koyduğu tablolar doğrultusunda hareket etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Selçuk, "Tam kapanma süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak. " ifadelerini kullandı.

17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi: "Ortaokullarda ikinci dönem sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak. "

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezï sınavın ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağı konusunda ise şu değerlendirmede bulundu: "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin. ' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak. " dedi. Öğretmenlerin aşılanmasının 24 Şubat'ta başladığını anımsatan Selçuk, 425 bin 500 öğretmene aşı randevusu açıldığını da sözlerine ekledi.

Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatarak, "Yazın dileyen veliler; çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları, veyahut televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler. " diye konuştu.

Karneleri öğrencilere yüz yüze vermek istediklerini vurgulayan Selçuk, karne verilmemesinin yüz yüze olmaması halinde dijital karnenin de hazır olduğunu söyledi.

"Kreşlerle ilgili değerlendirme sürüyor"

Tam kapanma sürecinde ana okullarının ve kreşlerin durumunun sorulması üzerine Bakan Selçuk, kreşlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti: "Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi, ana sınıfı dediğimiz 5 yaş grubu var. Bizim okul öncesi eğitim kurumlarımız bu süreçte hep açıktı. Okul öncesi öğretmenlerimiz büyük bir özveri gösterdiler. Fakat bu tam kapanmada, Bilim Kurulunun ortaya koyduğu tavsiye ve diğer sayısal veriler, bize bu süreçte Bakanlığımız bünyesindeki okulların da bir süre kapanması gerektiğini gösterdi. Biz buna uyduk. Kreşlerle ilgili Sayın Bakanımızla bir telefon görüşmesi yaptık, bir değerlendirme sürüyor. Muhtemelen yarın bir açıklama olur. "

"Tam kapanma sürecinde öğretmenler ve okul müdürleri okula gitmeyecek"

Tam kapanma sürecinde öğretmenlerin okula bir gün devam etme zorunluluğunun da bulunmayacağını vurgulayan Selçuk, bu süreçte okul müdürlerinin de okula gitmeyeceğini söyledi.

Salgın sürecinde öğrencilere 750 bine yakın 25 GB interneti olan tablet dağıttıklarını belirten Selçuk, tablet dağıtımına ve EBA Destek Noktaları'na ilişkin çalışmaların da devam ettiğini anlattı.

Evde kapalı kalan çocukların psikolojilerine ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Selçuk, Bakanlık olarak akademik açıkları kapatmak konusunda hızlı yol alabileceklerini ancak sosyal-duygusal problemlerin iyileştirilmesinin uzun soluklu çalışmalar gerektirdiğini vurguladı.

Lise öğrencileri üzerine yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarına değinen Selçuk, araştırmada öğrencilerin yüzde 21, 8'inin "Kendimi başkalarından daha fazla soyutlamaya başladım. ", yüzde 19, 7'sinin "Uyumakta zorluk çekmeye başladım. ", yüzde 15, 6'sının ise "Beslenme konusunda sorunlar yaşamaya başladım. " gibi açıklamalar yaptıklarını aktardı.

Bu konuda psiko-sosyal destek hattının çalışmalarının sürdüğünü, psikolojik danışmanların 24 saat hizmet verdiğini, ayrıca Ulusal Destekleme Programı'nda (UDEP) bu desteklerle ilgili önemli başlıklar bulunduğunu anlatan Selçuk; bunun yanında yayınlar, videolar ve öğretmen eğitimleri yaptıklarını ifade etti.

"Tam kapanma sürecinde, öğretmenlere ve öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur? " sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Benim en çok üzüldüğüm şey çocukların hayatından iki bahar geçti. 'Bunun eğitimle ne alakası var? ' denilebilir ama baharın geçmesi çok önemli, baharda kapalı kalmak çok önemli, insan hayatında büyük bir kayıp bence. Bu konuda çocuklarımızın elbette dışarı çıkması, fiziksel aktiviteleri çok önemli. Çocuğun gelişiminde fiziksel hareket, duygusal etkileşim ve zihinsel birtakım etkinliklerin, bu üçünün, dengeli olması lazım. " diye konuştu.

Evde de olsa çocuklara hareket etme, sosyal duygusal olarak rahatlatıcı etkinlikler yapma, arkadaşlarıyla uzaktan yöntemlerle bir araya gelme, anne babalarla çeşitli oyunlar oynama, kitap okuyup müzikle uğraşma, EBA TV'de eğlenceli etkinlikleri takip etme tavsiyesinde bulunan Selçuk, çocukların ev işlerinde sorumluluk almasının da önemine işaret etti.

Bakan Selçuk, Canlı Yayında Eğitim Gündemini Değerlendirdi

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakan Selçuk, Canlı Yayında Eğitim Gündemini Değerlendirdi - Son Dakika


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