Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman...
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: '(Ceren Özdemir cinayeti) Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman...

6 saat önce

Bakan Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz.

Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: " (Ceren Özdemir cinayeti) Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz."

Ceren Özdemir, Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:28 Kaynak: AA
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