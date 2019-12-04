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Bakan Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:28 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: " (Ceren Özdemir cinayeti) Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimizle ailemize psikososyal destek sağlıyoruz."
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