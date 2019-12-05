Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız...
Son Dakika Politika Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, 'Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız... - Son Dakika

Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız...

6 saat önce

Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" dedi.

Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin,

Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" dedi. - ANKARA

Ceren Özdemir, Ziya Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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