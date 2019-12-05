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Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız...
6 saat önce
Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "Açılacak dava süreçlerine de avukatlarımız aracılığıyla müdahil olacağız. Amacımız katilin en ağır cezayı alması yönündedir" dedi. - ANKARA
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