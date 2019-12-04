Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi...
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Ordu'da Ceren Özdemir kızımızın katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak olayı yakından takip ediyor, uzman ekiplerimiz ile ailemize psikososyal destek sağlıyoruz. Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 07:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu Rusya'da domates ithalatına sınırlama önerisi: Türk üreticiler olumsuz etkilenebilir TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 02:10:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Ceren Özdemir'in katilinin en ağır cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]