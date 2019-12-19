Bakan Selçuk: "Çevreden merkeze bir iyileştirme hareketini devam ettiriyoruz' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Çevreden merkeze bir iyileştirme hareketini devam ettiriyoruz' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Çevreden merkeze bir iyileştirme hareketini devam ettiriyoruz'

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansına katıldı.

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Bakan Selçuk: Çevreden merkeze bir iyileştirme hareketini devam ettiriyoruz'

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:41 Kaynak: AA
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