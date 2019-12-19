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Bakan Selçuk: "Çevreden merkeze bir iyileştirme hareketini devam ettiriyoruz'
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:41 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21. Yüzyıl Becerileri ve Tasarım Beceri Atölyeleri Konferansına katıldı.
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