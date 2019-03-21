Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Çocuk Duygu, Düşünce ve Hareketi Birlikte Eğitim Olarak Yaşamalı"

Bakan Selçuk: "Çocuk Duygu, Düşünce ve Hareketi Birlikte Eğitim Olarak Yaşamalı"

21 dakika önce

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün vatandaşlarla selamlaşması Bakan Selçuk'un konuşması Protokolün imzalanması Heyetin atölyeleri gezmesi Öğrencilerin çalışmalarından detaylar GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te 100 Tasarım Beceri, 100...

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün vatandaşlarla selamlaşması
Bakan Selçuk'un konuşması
Protokolün imzalanması
Heyetin atölyeleri gezmesi
Öğrencilerin çalışmalarından detaylar GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep'te 100 Tasarım Beceri, 100 Müzik, 100 Resim Atölyeleri, Müzeler Kenti Gazişehir Projesi protokol imza törenine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:36 Kaynak: AA

Gaziantep, Abdulhamit Gül, Ziya Selçuk, Güncel
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