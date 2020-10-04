Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor - Son Dakika

Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni Çocuk Evleri Sitelerinde çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için özel olarak dizayn edilmiş yaşam alanları olacağını belirterek, "Yeni binaların tasarımında engelli çocuklarımızın güvenliği öncelikli olarak ele alındı" dedi.

Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni Çocuk Evleri Sitelerinde çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için özel olarak dizayn edilmiş yaşam alanları olacağını belirterek, "Yeni binaların tasarımında engelli çocuklarımızın güvenliği öncelikli olarak ele alındı" dedi.

Koğuş tipi yurtları kapatarak 10-12 çocuğun kalabileceği Çocuk Evleri Sitesi modeline geçtiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, çocuk gelişiminde ihtiyaçların sürekli revize edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Çocuk Evleri Sitesi İhtiyaç Programını güncellediklerini duyuran Selçuk, program ile çocuklara verilen hizmet standardının yükseltilmesini, çocukların psiko-sosyal gelişimlerinin desteklenmesini, öz güvenlerinin artırılmasını hedeflediklerini kaydederek, "Yeni inşa edilecek Çocuk Evleri Sitelerinde uygulanacak ihtiyaç programı ile çocuklarımız aile ortamına en yakın şekilde tasarlanmış yeni çocuk evlerinde yaşayacaklar" ifadelerini kullandı.

Yeni Çocuk Evleri Sitelerinde çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimi için özel olarak dizayn edilmiş çeşitli ortak yaşam alanları olacağının altını çizen Bakan Selçuk, "Çocuklara aile sıcaklığını hissettirmek üzere tasarlanan evler bir ailenin ihtiyaç duyabileceği bütün donanımları içinde barındırıyor. Çocuklarımız için hobi odaları, bilgisayar odaları, atölyeler ve çok amaçlı salonların olduğu sosyal aktivite binaları tasarladık. Müzik gibi sanatsal aktivitelerin yanı sıra spor faaliyetleri ve atölye çalışmalarıyla çocuklarımızın büyüme döneminde gelişimlerine destek olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Engelli çocuklarımızın hareket kabiliyeti ve güvenliği öncelikli olarak ele alındı"

Binaların tasarımında engelli çocukların erişimini öncelikli olarak gözettiklerine dikkat çeken Selçuk, "Engelli çocuklarımızın hareket kabiliyeti ve güvenliği öncelikli olarak ele alındı. Tesis binaları ve açık alanların tamamı engelli çocuklarımız için erişilebilir olarak tasarlandı. Engelli çocuklarımız için yapılacak düzenlemeler, onların psiko-sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkileri olacaktır" şeklinde konuştu.

"Tüm projelerde yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata geçirdik"

Eski tip bakım modelindeki atıl olan mekanları kapatarak yerine daha etkin kullanılabilecek farklı mekanlar tasarladıklarını kaydeden Selçuk, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını da dikkate aldıklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Tüm projelerde yenilenebilir enerji kaynaklarını hayata geçirdik. Sahil bölgeleri başta olmak üzere tesislerin tasarlanmasında güneş enerjisi kullanımını esas aldık. Merkezi ısınmadan yeni nesil kombi sistemlerine geçilmesi için gerekli mühendislik çalışmalarını planladık. Dış mekanları da çocuklarımıza yönelik yeniden düzenledik. Açık alan ve peyzaj düzenlemelerini çocuklarımızın yaş durumlarına ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde detaylı olarak tasarladık" dedi.

Selçuk, arsa seçiminde Çocuk Evleri Sitelerinin toplumla iç içe ve sosyal hayatın merkezinde olmasına özen gösterdiklerini belirterek, yeni mekanların tek katlı müstakil evler şeklinde inşa edileceğini söyledi. Selçuk, son yangın mevzuatına uygun tasarlanan tesislerde, yangına dayanıklı kablo sistemleri, gece görüşlü kamera sistemleri, acil aydınlatma ve jeneratör sistemleri, acil durumda müdahaleyi zorlaştırmayacak tasarımlar ve güvenlik kulübesinden tüm tesisin izlenebileceği sistemler oluşturduklarını kaydetti.

Yeni programı ile kuruluşlar içerisinde doğrudan Koruyucu Aile Modeline hizmet verecek birimlerin de yer alacağına dikkat çeken Selçuk, "Çocuklarımızın koruyucu aileleriyle kuruluş içinde görüşmelerini sağlamak için yeni mekanlar oluşturacağız. Tasarlanan cam odalarda çocuklarımız koruyucu aileleriyle eşleştirilirken daha rahat bir ortam oluşturulacak, görüşmeler de gözetmenler tarafından gözlemlenebilecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 11:40 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, Türkiye'yi yeni "sözde soykırım" ile suçladı Kötü koku acı gerçeği ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu Son Dakika! Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail kentini işgalden kurtardı Taksici kavgasına karışan adamın, 48 yıl boyunca pembe kimlikle yaşadığı ortaya çıktı Maskesini düzgün takmayan yolcudan kendisini görüntüleyen kadına tepki: Cezadan korkmuyorum Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor
Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi Mübariz İbrahimov'un şehit olduğu karakola Azerbaycan bayrağı dikildi         
17:36
ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü ABD'de Ermeni sivil toplum örgütlerinin yaptığı eylemde siyahilerin Atatürk büstünü koruduğu görüldü         
16:56
Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım Beşiktaş, sürpriz 11'iyle Gençlerbirliği karşısında! Canlı anlatım         
15:47
Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi         
14:32
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı         
11:58
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı Koronavirüs aşısını deneyenler anlattı: Titremekten dişimi kırdım, ateşim 40 dereceye çıktı         
17:38
Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha Trump'ın koronavirüse yakalanacağını bilen Baba Vanga'dan tüyler ürperten bir kehanet daha         
17:18
Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi Ermeni askerler kaçmasınlar diye ayaklarından mevzilere zincirlendi         
15:46
Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti Merve Boluğur iç çamaşırsız giydiği süper mini elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti         
14:57
İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına İlk kez dile getiriliyor! Koronavirüsün yeni belirtileri arasına "kırmızı göz" de girdi         
12:01
Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı Vardiya dönüşü evde sevgilisiyle birlikte yakaladığı genci bıçakladı         
11:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 17:53:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk evleri yeniden tasarlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei