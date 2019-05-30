Bakan Selçuk: Çocuklarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, risk altında bulunan çocuklar için koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmet sunan Mobil Sosyal Hizmet Birimleri ile ilgili, "149 Mobil Sosyal Hizmet Birimimiz ile çocuklarımızın durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın Mobil Sosyal Hizmet Birimleri'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çalışma kapsamında bugüne kadar 3 bin 271 okul ziyareti yapıldığını belirten Selçuk, 16 bin 914 çocuk ve 9 bin 107 aile ile görüşüldüğünü açıkladı. Bakan Selçuk, risk altında bulunan çocuklar için koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmet sunan Mobil Sosyal Hizmet Birimleri'nin, 'Cumhurbaşkanlığı 3'üncü 100 Günlük İcraat Programı' kapsamında 81 ile yaygınlaştırıldığını hatırlattı. Uzman pedagog ve sosyal hizmet çalışanlarından oluşan Mobil Sosyal Hizmet Birimleri'nin, risk altındaki çocukların sorunlarını çözmede önemli katkı sağladığını belirten Bakan Selçuk, çocukların aile ve okul ortamında takibinin yapıldığını kaydetti.

Bakan Selçuk, özellikle dezavantajlı bölgelerde 1615 okul belirlediklerini vurgulayarak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu okullar, Mobil Sosyal Hizmet Birimleri ile eşleştirildi. 419 personelimizin görevlendirildiği bu okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeniyle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu görüşmelerde okula devamsızlığı olan, ihmal veya istismara uğrama riski, suça yönelme riski bulunan, sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan çocuklarımıza ulaştık. Tespit edilen çocuklarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik aileleriyle de görüşmeler yaptık. Görüşmeler sonrasında çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını belirleyerek, koruyucu, önleyici ve destekleyici tedbirler alınmasını sağladık. Sorunu çözülen çocuğumuzun aile ve okul ortamında da takibini yapıyoruz."

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA, -