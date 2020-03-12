Son Dakika › Güncel › Bakan Selçuk: 'Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız' - Son Dakika
Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız"
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:40 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı
Koronavirüs tedbirleri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
(3)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız."
Son Dakika Yeni tip koronavirüs salgını dünyayı teyakkuza geçirdi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı