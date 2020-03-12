Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız"

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı Koronavirüs tedbirleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı

Koronavirüs tedbirleri

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış durumdayız."

Bakan Selçuk: Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız

milli eğitim bakanlığı, Koronavirüs, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 09:40 Kaynak: AA
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