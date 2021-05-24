BAKAN SELÇUK ÇOCUKLARIN EĞİTİM ALACAĞI KURUMLARI HAYATA GEÇİRMEK ÇOK BÜYÜK BİR HİZMET - Son Dakika

?Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Başakşehir Demiröz Eğitim ve Yaşam Vadisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Çocukların geleceği için, bir ülkenin geleceği için, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, öğretmenlerinin hizmet edeceği, onların çocuklarının eğitim alacağı kurumları hayata geçirmek gerçekten çok büyük bir hizmet dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, 2003- 2021 yılları arasında İstanbul'da eğitime ayrılan kaynağın 8 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Başakşehir Demiröz Yaşam Vadisi'nde düzenlenen açılış törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin ile Demiröz ailesi üyeleri ve çok sayıda iş insanı katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi.

BU MUTLULUĞU HEP BİRLİKTE PAYLAŞMAK LAZIM

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, projenin anlam ve önemine vurgu yaptı. Selçuk, Herkesin parası olabilir, maddi imkanı olabilir ama herkes hayır yapamaz. Allah nasip etmez. Demiröz ailesinin böyle bir yüce gönüllülükle, muhteşem bir aile birliği içerisinde çok güzel bir istikamette yürüyüşleri bizleri çok memnun ediyor. Bu çocukların geleceği için, bir ülkenin geleceği için, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün, öğretmenlerinin hizmet edeceği, onların çocuklarının eğitim alacağı kurumları hayata geçirmek gerçekten çok büyük bir hizmet. Burada öylesine güzel bir tablo var ki; Bir şehrin, İstanbul gibi bir şehrin böyle güzel bir Valisi olursa eğitimin peşinde koşan koşturan, Başakşehir 'de öncülük eden bir başkanı olursa, böyle Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müdürü olursa, böyle okul müdürleri olursa, böyle bir aile olursa, çok güzel olur her şey. Nesiller boyunca gurur duyulacak böyle güzel eserler olursa gerçekten bu mutluluğu hep birlikte paylaşmak lazım. Diyorum ki biz bir çocuğun gülümsemesine hayranız. Bizim işimiz öğretmenlerin ve çocukların yüzünü güldürmek, bunları mutlu etmek ve bunun mekanlarını oluşturmak çok kutsi bir iş. Hele bu el birliğiyle, iş birliğiyle hayırseverler vasıtasıyla olursa o zaman bu meselenin tadı tuzu tümüyle yerine geliyor. ve buradan bu ülke için, bu dünya için, insanımız için, insanlık için hangi değerler yetişecek. Bir çocuğun hayaliyle beraber dünya nasıl güzelleşecek. Bütün bunların bir film şeridi gibi gözlerimizin önünde akıyor olması bizim heyecanımızın da temel sebebini oluşturuyor. Bu tür çalışmaların toplumumuz için bir yol haritası olması, bir ahlak telakkisi içerisinde nice eğitim tesislerinin vücuda getirilmesi çok çok önemli. Emin olun İstanbul'da karış karış, adım adım nerede eğitim için ne yapılabilir sorusuyla geçiyor geceler gündüzler. Sayın Valim bunun baş neferi öncüsü. Bugün burada açılışımızı yapalım. Birbirimize gülümseyelim. Birbirimize teşekkür edelim. Demiröz Ailesi'nin yeni hayır faaliyetlerinde buluşmak üzere diyelimö ifadelerini kullandı.

2003-2021 YILLARI ARASINDA İSTANBUL'DA EĞİTİME AYRILAN KAYNAK, 8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise eğitime ayrılan kaynakları anlatarak şunları ifade etti

Medeniyetimizin başşehri İstanbul'umuz, 3 milyonu aşan öğrencisi, 7 bin 564 okulu, 168 bin öğretmeni ve 126 bin 500 dersliği ile eğitimin de merkezi, 2003-2021 yılları arasında İstanbul'da eğitime ayrılan kaynak, 8 milyar lirayı aştı. Son 18 yılda, İstanbul'umuzda 971 eğitim yuvası ve 19 bin derslik devletimizin imkanlarıyla inşa edildi. Yine 789 eğitim yuvası ve 15 bin 500 derslik de hayırseverlerimizce ilimize kazandırıldı. Bin dersliğe sahip 45 okulumuzun yapımı ise devam ediyor. Valiliğimiz Proje Koordinasyon Birimi tarafından, 1999 öncesinde yapılmış olan 1322 okulumuzun deprem dayanım etütlerini tamamladık. Bu çalışmada, 45 okulumuzun depreme dayanıklı olduğu tespit edildi. 781 okulumuz güçlendirildi, 344 okulumuz yıkıldı, yeniden yapıldı. 152 okullumuzda, 66'sının güçlendirme ve yeniden yapım çalışmaları devam ediyor. 2023'e kadar inşallah kalan 86 okulumuzu da depreme dayanıklı hale getireceğiz.