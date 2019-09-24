Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, çocuklarla birlikte tohum dikti
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Bakan Selçuk, çocuklarla birlikte tohum dikti

52 dakika önce

Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un etkinliğe katılması Bakan Selçuk'un çocuklar ile birlikte torbaya toprak koyması Torba içine tohum koymaları OSMANİYE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un etkinliğe katılması

Bakan Selçuk'un çocuklar ile birlikte torbaya toprak koyması

Torba içine tohum koymaları OSMANİYE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı. (2)

Bakan Selçuk, çocuklarla birlikte tohum dikti

Ziya Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:31 Kaynak: AA
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