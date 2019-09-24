Bakan Selçuk, çocuklarla birlikte tohum dikti
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Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un etkinliğe katılması Bakan Selçuk'un çocuklar ile birlikte torbaya toprak koyması Torba içine tohum koymaları OSMANİYE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:31 Kaynak: AA
Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un etkinliğe katılması
Bakan Selçuk'un çocuklar ile birlikte torbaya toprak koyması
Torba içine tohum koymaları OSMANİYE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı. (2)
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