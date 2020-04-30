Bakan Selçuk: "Covid sonrasında büyük bir atılım yapacağımıza, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz"

"Pandemi bize bazı işlerin vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Emeğin değerini gördük. Görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu"

"200 milyara ulaşan yardımlar yaptık. Sosyal devlet olmanın gereğini önemsiyoruz, bakanlık olarak dezavantajlı gruplara ulaşıyoruz "

" Türkiye'de kimse kimsesiz değildir"

ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk," Pandemi bize bazı işlerin vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Emeğin değerini gördük. Görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu. Diğer ülkelerde de yardım etmeyi kendimize vazife addettik. Türkiye de kimse kimsesiz değildir. Covid sonrasında büyük bir atılım yapacağımıza, hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur- Sen tarafından düzenlenen 1 Mayıs Uluslararası Online Konferansı'na katıldı. Video konferans aracılığıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bakan Selçuk, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"200 milyara ulaşan yardımlar yaptık"

AK Parti hükümeti döneminde sendika oranlarının yükseldiğini kaydeden Selçuk," Hükümetlerimiz döneminde önemli değişimleri sağladık. İsterdik ki; 1 Mayısı tüm emekçilerimizle birlikte kutlayabilelim. Ama Dijital dünyanın da olanakları var. Dünyanın her yerinden emekçi kardeşlerimizle aynı duyguları paylaşıyoruz. Virüs nedeniyle sosyal mesafe tedbirleri alınıyor. Biz de ülkemizde çok önemli tedbirler aldık. 10 Marta kadar ilk vakanın görülmesini erteleyebildik. Eşgüdüm toplantısı yapıldı. Uzaktan eğitime geçilmesi gibi tedbirler alındı. 200 milyara ulaşan yardımlar yaptık. Sosyal devlet olmanın gereğini önemsiyoruz. Biz de bakanlık olarak dezavantajlı gruplara ulaşıyoruz. Her aileye dokunmaktayız. Sosyal koruma kalkanı tedbirleri ile, kısa çalışma ödeneği nakdi destek ile sosyal yardımları ulaştırmaya devam ediyoruz. Çocuk evlerimizde, engelli ve yaşlı bakım evlerindeki vatandaşları korumaya devam ediyoruz" dedi.

"Covid sonrasında büyük bir atılım yapacağımıza hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz"

Bu süreçte memurların, çalışanların ne kadar önemli bir iş yaptığını tüm Türkiye'nin gördüğünü ifade eden Selçuk,"Hem kuruluşlarda çalışanlar hem de vefa destek grubu çalışmalarıyla çok önemli bir inisiyatif oluştu. Bakanlıklarımızdan birçok kamu personeli dahil oldu çalışmalara . Onlara da teşekkürlerimiz sunmak isterim. Kamu görevlilerimizi de korumak boynumuzun borcu .Esnek çalışma modellerini devreye aldık. Uzaktan çalışma dönüşümlü çalışma gibi modelleri hayata geçirdik. 'Biz Bize Yeteriz Türkiye' kampanyasına1 milyar 800 milyonu aşkın bağışta bulunuldu. Memur- Sen ve emekçi kardeşlerime teşekkür etmek isterim. PTT çalışanları ve kamu görevlilerine de teşekkür etmek isterim. Ön cephede çalışanların ne fedakarlıklar yaptığını ortaya koydu bu süreç. Pandemi bize bazı işlerin vazgeçilmez olduğunu gösterdi. Emeğin değerini gördük. Görünmez emeklerin görünür kılındığı bir dönem oldu. Diğer ülkelerde de yardım etmeyi kendimize vazife addettik. Türkiye de kimse kimsesiz değildir. Covid sonrasında büyük bir atılım yapacağımıza hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Tüm dünyadaki kardeşlerimizi emek ve dayanışma gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.