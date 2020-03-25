Bakan Selçuk'dan 'Kısa Çalışma Ödeneği' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk'dan 'Kısa Çalışma Ödeneği' açıklaması - Son Dakika

Bakan Selçuk'dan 'Kısa Çalışma Ödeneği' açıklaması

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa değişikliği ile 'Kısa Çalışma Ödeneği' şartlarının kolaylaştırıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk'dan 'Kısa Çalışma Ödeneği' açıklaması, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa değişikliği ile 'Kısa Çalışma Ödeneği' şartlarının kolaylaştırıldığını duyurdu.

Kısa Çalışma Ödeneği başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirildiğini belirten Bakan Selçuk, "Kısa çalışma ödeneğinden, kısa çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olup, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemiş olanlar yararlanabiliyordu. Yeni Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan düzenlemeyle uygulama şartlarını kolaylaştırdık. Bu kapsamda, kısa çalışma uygulamamızdan yararlanmak isteyenler için; 600 gün şartını 450 güne, 120 gün şartını da 60 güne düşürdük. İşverenlerimiz için mevcut istihdamı koruma şartı da getirdik" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sıkıntılı süreçte işletmelerin ve çalışanların karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçladıklarını aktaran Bakan Selçuk, "Yeni Korona virüs'ün ekonomimiz ve istihdam piyasaları üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için etkin bir şekilde kullanılacağına inandığımız bu imkanı hemen uygulamaya koyarak, işletmelerin ve çalışanların bu süreçte karşı karşıya kalabilecekleri belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

"7 MİLYAR LİRAYA YAKIN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından asgari ücret desteğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kulandı.

Bakan Selçuk, "Asgari ücret görüşmelerinde, asgari ücret desteğimizi 75 lira olarak açıklamıştık. Asgari ücret desteği, hem işçimiz hem de işverenimiz için önemli bir destek" aktarımında bulundu.

TELAFİ ÇALIŞMASI SÜRESİ 2 AYDAN 4 AYA UZATILDI

Telafi çalışma süresinin 2 aydan 4 aya çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Bu zaman zarfında işçimiz dış etkenler sebebiyle çalışmasını devam ettirememiş ise daha sonraki 4 ay boyunca bunu telafi edebilecek. Böylelikle ne ücret kaybı yaşanacak ne de iş gücü kaybı olacak" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca, yeni yapılan düzenleme kapsamında, Cumhurbaşkanı telafi çalışması süresini iki katına çıkarabilecek.

En düşük emekli aylığının bin 500 liraya yükseldiğini bildiren Bakan Selçuk, bu yıl Mayıs ayında Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek olan ikramiyenin Nisan ayında ödeneceğini söyleyerek, yeni düzenlemeler hakkında şunları aktardı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamındaki tedbirlerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Yeni düzenlemelerin çalışanlarımıza, işverenlerimize ve emeklilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

(İHA)

Asgari Ücret, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:10 Kaynak: İHA

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