Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin... - Son Dakika

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Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin...
13 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği desteğiyle merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imza törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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