Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin... - Son Dakika

Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin...

13 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği desteğiyle merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imza törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Tevfik İleri Toplantı Salonu'nda, Türk Eğitim Vakfı ve Türk Eğitim Derneği desteğiyle merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin protokol imza törenine katıldı.

Bakan Selçuk, depremde zarar gören ailelerin çocuklarına eğitim bursu desteği sağlanmasına ilişkin...

Ahmet Tevfik İleri, Ziya Selçuk, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:38 Kaynak: AA
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