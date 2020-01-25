Bakan Selçuk: Depremzedeler için okullarımızı açtık - Son Dakika

Bakan Selçuk: Depremzedeler için okullarımızı açtık
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan depremzedeler için okulların açıldığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:45 Kaynak: DHA
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan depremzedeler için okulların açıldığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlarımız için okullarımızı açtık. AFAD koordinasyonunda yurttaşlarımızın can güvenliği için teyakkuzdayız" dedi.
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