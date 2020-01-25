Bakan Selçuk: Depremzedeler için okullarımızı açtık - Son Dakika
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Bakan Selçuk: Depremzedeler için okullarımızı açtık

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan depremzedeler için okulların açıldığını duyurdu.

Bakan Selçuk: Depremzedeler için okullarımızı açtık, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan depremzedeler için okulların açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlarımız için okullarımızı açtık. AFAD koordinasyonunda yurttaşlarımızın can güvenliği için teyakkuzdayız" dedi.


Ziya Selçuk, Malatya, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:45 Kaynak: DHA
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