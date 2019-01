Bakan Selçuk: Dershane ve Temel Liselerin Kapatılmasına Şaşırılmasına Şaşırdım

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk , dershane ve temel liselerin kapatılmasına insanların şaşırmasına şaşırdığını belirterek, "Herkes rahat olsun, bir sürpriz yok, daha önce alınan kararlar neyse onu uyguluyoruz. Sürecin sancısız geçmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu konunun velilerimizce dikkatle ele alınmasını istiyorum. Çünkü konunun istismarı söz konusu olabilir" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin bu yıl 18'incisini düzenlediği 'Eğitim ve Etik' temalı toplantısına katıldı. Antalya Belek 'teki bir otelde düzenlenen toplantıda, Bakan Selçuk , özel eğitim kursları ve temel liselerin kapatılmasına yönelik açıklama yaptı. Selçuk, çok uzun yıllardır bilinen ve geçmişten beri yapılması gereken öngörüler var olmasına rağmen, temel liseler ve dershanelerin kapatılması konusundaki karar ilan edildiğinde insanların şaşırmasına şaşırdığını kaydetti. Selçuk, "Çok net bir bilgi vardı. Bilgi, çözüm olarak öngördüğümüz veya Türk eğitim sisteminin çözümüdür diye paylaştığımız bilgi değildi. Türk eğitim sisteminin çözümü çok daha geniş zamanlı ve kapsamlı, çok daha farklı parametreleri ele alan bağlamda söz konusu olmalı. Biz eğitim sisteminin yapısal dinamikleri üzerinde yapacağımız çalışmalarla bir dönüşümü, 2023 vizyonu ile tasarlamayı gayret ediyoruz. Yoksa birkaç sene önceden belirlenen, belli bir dönüşüm programı içerisinde bulunan ve zaten okullara dönüşmesi beklenen kuruluşlarımızın alacağı kararlarda elbette katkımız olacak. Sürecin sancısız şekilde geçmesi için her türlü çabayı göstereceğiz" diye konuştu.Dershaneler meselesinin çok uzun yıllardır ortada olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatlarının da çok açık şekilde bilinen bir husus olduğunu kaydeden Selçuk, şöyle dedi:"Bütün veli ve öğretmenlerimize çok açıklıkla ifade etmek isterim, yerine ne koyacağımız ve ne getirdiğimiz konusunda, buradaki ihtiyacı nasıl karşılayacağımız konusunda net bir yol haritasına sahibiz. Bu haritamızı önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız, bütün hazırlıklarımız bitti. Bu hazırlıklarımız hem dijital bir altyapının oluşturulması konusunda hem Türkiye'nin en iyi birikime sahip öğretmenleriyle beraber birtakım video kütüphaneler oluşturulması, yapay zeka temelli yazılımların devreye sokulması, televizyon kanallarıyla her türlü erişimin olanaklı hale getirildiği ortamların oluşturulması gibi buna benzer çok imkanları ortaya koyacağız. Bütün hazırlıklarımız bitti. Herkes rahat olsun, bir sürpriz yok, daha önce alınan kararlar neyse onu uyguluyoruz. Bundan sonrası için de nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi ilgili kişilerle paylaşacağız. Bu konunun velilerimizce dikkatle ele alınmasını istiyorum. Çünkü konunun istismarı söz konusu olabilir, kötüye kullanılmasına yönelik girişimler olabilir. Bunların engellenmesi ile ilgili biz Bakanlık olarak her türlü önlemi alma imkanına sahibiz." - Antalya