Bakan Selçuk: Devlet korumasından yararlanan gençlerimizi 1343 kadroya yerleştireceğiz - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz için 1343 kadroya yerleştirme işlemi yapacağız" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, devlet korumasından yararlanmış gençler için 1343 kadroya yerleştirme yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, bakanlığa bağlı kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 1 Haziran'da başlayacağını ve 15 Haziran'a kadar devam edeceğini belirtti. Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bugün itibarıyla bakanlığın internet sitesinde yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, tercihlerin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, bu yerleştirme ile birlikte bugüne kadar bakanlığa bağlı kuruluşlarda yetişen 54 bin 144 gencin atamasının yapılmış olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekleyerek, gelecek kaygısı yaşamamaları için istihdamda olmalarını önemsiyoruz. Gençlerimizin iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızı kamuda istihdam ederek ailemizi büyütmeye ve onları desteklemeye devam edeceğiz."

ANKARA, -