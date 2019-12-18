Bakan Selçuk - Doğa Koleji açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk - Doğa Koleji açıklaması - Son Dakika

Bakan Selçuk - Doğa Koleji açıklaması

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Selçuk - Doğa Koleji açıklaması

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:44 Kaynak: AA
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