Bakan Selçuk - Doğa Koleji açıklaması - Son Dakika

Bakan Selçuk - Doğa Koleji açıklaması
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:44 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gazetecilerin sorularını cevapladı.
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