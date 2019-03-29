Bakan Selçuk Dolmuş Kullandı
1 saat önce
Bakan Selçuk dolmuş kullandıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde öğretmenler ile buluştu.
Bakan Selçuk
dolmuş kullandı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde öğretmenler ile buluştu. Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen program çıkışı, bahçede toplanan dolmuşçuların çay davetini kırmayan Bakan Selçuk, duraktaki kameriyede sohbete katıldı.
Baba mesleğinin dolmuşçuluk olduğunu, öğrencilik yıllarında bir süre kendisinin de dolmuş ve taksi şoförlüğü yaptığını anlatan Selçuk, anılarını paylaştı. Mesleğin sorunları ve diline hakimiyeti ile şoförleri şaşırtan Bakan Selçuk, "Makam arabasıyla giderken dolmuş görüyorum, durdursam da şuna binsem direksiyona geçsem diyorum. Samimiyetle söylüyorum arabada gidiyorum, bir durakta 10-15 tane yolcu birikmiş şunları alalım diyorum. Bu öyle bir hastalık yani" diye konuştu.
Sohbette, Kahramankazanlı şoför esnafının istekleri ve sorunların nasıl çözülebileceği de konuşuldu. Bakan Selçuk çay sohbetinin ardından dolmuşçularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Fotoğraf çekimi sonrasında duraktaki dolmuşlardan birine binen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şoför koltuğuna geçti. Dolmuş durağının çevresinde kısa bir tur atan Bakan Selçuk, şoför esnafıyla vedalaşarak programına devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:45 Kaynak: İHA
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