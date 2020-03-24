Son Dakika › Ekonomi › Bakan Selçuk duyurdu: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği - Son Dakika Ekonomi
Bakan Selçuk duyurdu: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği
26 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:11
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun Son Dakika: Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi