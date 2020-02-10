Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (2) - Son Dakika

Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (2)

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumu Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumu

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katıldı. (2)

Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (2)

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:43 Kaynak: AA
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