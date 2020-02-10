Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (2) - Son Dakika

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Bakan Selçuk, EBA Akademik Destek Tanıtım Programı'na katıldı (2)
7 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumu Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:43 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumu
Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademik Destek Tanıtım Programı"na katıldı. (2)
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