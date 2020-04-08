Bakan Selçuk, EBA Canlı Sınıf'ta öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, EBA Canlı Sınıf'ta öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika

Bakan Selçuk, EBA Canlı Sınıf'ta öğrencilerle sohbet etti

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pilot uygulama aşamasındaki 'Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Sınıf' uygulamasında, liseler ile yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Selçuk, EBA Canlı Sınıf'ta öğrencilerle sohbet etti, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pilot uygulama aşamasındaki 'Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Sınıf' uygulamasında, liseler ile yükseköğretim kurumlarına giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Selçuk, "Derste ne yaptığınız önemli ama daha da önemlisi ders dışında ne yaptığınız. Deneyim kütüphanenizi genişletmeniz gerek" dedi.

Liselere Giriş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencileri ve öğretmenleri için başlatılan 'EBA Canlı Sınıf' uygulamasının pilot çalışmaları son aşamaya geldi. EBA Canlı Sınıf uygulamasının gelecek hafta başından itibaren tüm Türkiye genelinde 8'inci ve 12'ci sınıf öğrencilerinin kullanımına açılması planlanıyor. Uygulama kademeli olarak aktif hale getirilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu 8-A Sınıfı ve Yalova Termal Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencilerinin EBA portalındaki canlı sınıflarına sürpriz birer ziyaret gerçekleştirdi. Selçuk, canlı sınıf derslerine katılarak, öğrenci ve öğretmenler ile sohbet etti.

'EVDE DÜZENLİ BİR ÇALIŞMA SİSTEMİ OLUŞTURUN'

Matematik öğretmeni Duygu Gürman'ın 8'inci sınıf öğrencilerine verdiği derse konuk olan Bakan Selçuk, sınava hazırlanan öğrencilere rahatlatıcı mesajlar verirken, sınavda yalnızca birinci dönem müfredatı ile kazanımlarından sorumlu olduklarını hatırlattı. Öğrencilerden kendilerini strese sokan şeylerden uzak durmalarını isteyen Bakan Selçuk, evdeki ders çalışma düzeni ile ilgili, "Sizler yalnızca odaklanın ve düzenli bir çalışma sistemi oluşturun. Hangi işi hangi saatte yaptığınıza dikkat edin ve kendi rutininize uyun. İnşallah bugünler de geçecek ve yine koşa koşa okullarınıza gideceksiniz ve sınıfları şenlendireceksiniz" dedi.

'KİMİN DUASI KABUL OLDU?'

Bakan Selçuk, daha sonra Yalova Termal Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Dilek Karaduman'ın 12'nci sınıfların iki şubesiyle gerçekleştirdiği derse katıldı. Öğrencilerle esprili bir sohbet gerçekleştiren Bakan Selçuk, "Biz insanı evde de rahat bırakmayız, görüyorsunuz böyle. Hep bana liseliler derdi ki, 'hocam biz evde kalalım evde çalışalım, işte okula gitmeyelim devamsızlık olmasın' derdi, kimin duası kabul oldu?" diye sordu.

"Biraz fazla oldu, özledik" yanıtını veren öğrencilere de "Fazla mı oldu? Ne kadar olsa iyi olurdu?" sorusunu yöneltti. Bakan Selçuk, bir öğrenciden "15 tatil gibi olsa" yanıtını alınca, "Şu virüsü bir yenelim inşallah ondan sonra hep beraber buluşacağız okullarda" dedi.

'DERS DIŞINDA NE YAPTIĞINIZ HAYATTAKİ BAŞARINIZI ETKİLER'

Öğrencilerin başarılı ve mutlu olmak için önerilerini sorması üzerine Bakan Selçuk, okuldaki başarının hayattaki başarı anlamına gelmediğini, hayattaki başarıya etki eden faktörlerin neler olduğunu anlattı. Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"İnşallah hepiniz çok başarılı olacaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Okul başarısı ile hayat başarısı farklı şeyler. Bunca yıllık deneyimlerimden sonra size şunu söyleyebilirim. Okulda başarılı olanın hayatta başarılı olacağının garantisi yok. Derste ne yaptığınız önemli ama daha da önemlisi ders dışında ne yaptığınız. O sizin hayattaki başarınızı etkileyecek olan faktör. Yani bir enstrüman çalıyor musunuz, spor yapıyor musunuz, aileye destek oluyor musunuz? Bunlar belirleyici olacak. Deneyim kütüphanenizi genişletmeniz gerek. Fakültede okurken de kaç tane kartvizit biriktirdiğiniz, kaç tane kongreye katıldığınız, kaç e-mail adresi biriktirdiğinize önem verin. Her şeyden az az değil belli bir konuda derinleşmeniz lazım. Dünyayı izleyin."

'BİRÇOK ÜLKE UZAKTAN EĞİTİME BAŞLAYAMADI'

Öğrencilerden kendilerine dikkat etmelerini, yapay gıdalardan uzak durmalarını ve sürekli ekrana bakmamalarını isteyen Bakan Selçuk, koronavirüs salgını ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Koronavirüs pandemisinin bütün dünya için bir problem olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, Amerika ve Avrupa'da birçok ülkenin henüz uzaktan eğitime başlamadığını, Türkiye'de öğretmenlerin de gayretiyle hızla öğrenci ve öğretmenlerin buluşturulduğunu belirtti. Bakan Selçuk, bundan sonraki dönemde öğrenci ve öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılacağını bildirdi.


Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, Pilot, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:36 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüste plazma tedavisi işe yarıyor! Çin'de 10 hasta iyileşme aşamasına geçti
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu         
23:59
Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum Acun Ilıcalı'dan Survivor'daki aşk iddiasına ilk yorum: Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var onu görebiliyorum         
23:59
Yaşlılara Yaşlılara "Ölün" diyen Kerimcan Durmaz, dışarıda arkadaşıyla dans etti         
23:28
Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi Celal Şengör, Neymar'ın transferi için 222 milyon euro verilmesini sert sözlerle eleştirdi         
23:24
Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı Prof. Dr. Celal Şengör, İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı         
22:51
Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı Usta oyuncu Sermiyan Midyat, Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna katıldı         
22:36
Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı Koronaya yakalanan Perşembe Belediye Başkanı Tandoğan, virüsü nasıl atlattığını anlattı         
22:31
ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı ABD'deki koronavirüs anketinde Obama, Trump'ı geride bıraktı         
22:22
Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında Fransız Bilim Konseyi'nden korkutan koronavirüs uyarısı: 17 milyon kişi ölüm riski altında         
22:07
Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı önlemler İsrail'in gündeminde: Erdoğan'ı örnek almalıyız         
22:03
Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı Koronanın ana semptomlarını sıralayan Rus uzman, en iyi korunma yolunu anlattı         
21:40
New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı New York Times: Koronavirüs Suudi Arabistan kraliyet ailesine de bulaştı         
21:20
İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti İngiltere ve Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1479 kişi hayatını kaybetti         
21:15
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi Son Dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türklerin sayısı 222'ye yükseldi         
21:00
Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi Türkiye son 24 saatte vaka artış hızında dünyada 4. sıraya yükseldi         
20:56
Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor Erling Haaland'dan Sörloth sözleri: Türkiye'de mükemmel işler yapıyor         
20:53
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin         
20:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde         
20:27
Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım Fabri'den Ahmet Nur Çebi'ye mesaj: Her türlü fedakarlığa hazırım         
20:25
Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 87 artarak 812'ye yükseldi         
20:00
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit eden şüpheli gözaltına alındı         
19:52
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanıyor         
19:50
ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı ABD'de test amacıyla 19 gün bekletilen cesette koronavirüs çıktı         
19:36
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik         
19:17
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 542 artarak 17 bin 669'a yükseldi         
19:15
Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası Çöpten hurda toplayan kişiye 3 bin TL'lik koronavirüs cezası         
19:06
Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu         
19:02
"Biz bize yeteriz" diyen esnaf veresiye defterini yırtıp attı         
18:53
Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi Trump'ın en büyük rakibi Bernie Sanders, başkanlık yarışından çekildi         
18:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2020 00:10:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk, EBA Canlı Sınıf'ta öğrencilerle sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]