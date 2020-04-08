Bakan Selçuk EBA Canlı Sınıfta sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk EBA Canlı Sınıfta sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Bakan Selçuk EBA Canlı Sınıfta sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu

24 dakika önce

Bakan Selçuk EBA Canlı Sınıfta sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ve YKS hazırlık sürecindeki 8. ve 12. Sınıf öğrencileri için kademeli olarak aktif hale getirilmeye başlanan 'EBA Canlı Sınıf' uygulamasında öğrencilerle buluştu.

Bakan Selçuk EBA Canlı Sınıfta sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ve YKS hazırlık sürecindeki 8. ve 12. Sınıf öğrencileri için kademeli olarak aktif hale getirilmeye başlanan 'EBA Canlı Sınıf' uygulamasında öğrencilerle buluştu.

Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu 8-A sınıfı ve Yalova Termal Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencilerinin EBA portalındaki canlı sınıflarına sürpriz birer ziyaret gerçekleştirerek derslere katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Liselere Geçiş Sistemi ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı hazırlık sürecindeki 8 ve 12. sınıf öğretmen ve öğrencileri için pilot çalışmalarında son aşamaya gelinen 'EBA Canlı Sınıf' uygulamasının 13 Nisan Pazartesi günü itibariyle tüm Türkiye genelinde 8 ve 12. Sınıf öğrencilerinin kullanımına açılması planlanıyor.

Uzaktan eğitim süreciyle ilgili tüm çalışmaların koordinasyonunu bizzat yürüten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu 8-A sınıfı ve Yalova Termal Fen Lisesi 12. Sınıf öğrencilerinin EBA portalındaki canlı sınıflarına sürpriz birer ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Kavacık Borsa İstanbul Ortaokulu'ndan Matematik öğretmeni Duygu Gürman ile 8-A şubesi öğrencilerinin gerçekleştirdiği derse konuk olan Bakan Selçuk, sınav telaşındaki öğrencilere rahatlatan mesajlar verdi. Sınava girecek öğrencilerin yalnızca birinci dönem müfredatı ve kazanımlarından sorumlu olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, öğrencilerden kendilerini strese sokan şeylerden uzak durmalarını istedi.

Öğrencilere evdeki çalışma düzenine ilişkin tavsiyelerde de bulunan Bakan Selçuk, "Sizler yalnızca odaklanın ve düzenli bir çalışma sistemi oluşturun. Hangi işi hangi saatte yaptığınıza dikkat edin ve kendi rutininize uyun. İnşallah bugünler de geçecek ve yine koşa koşa okullarınıza gideceksiniz ve sınıfları şenlendireceksiniz" diye konuştu.

"Okul başarısı ve hayat başarısı farklı şeyler"

Bakan Selçuk, İstanbul bağlantısı sonrası Yalova Termal Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Dilek Karaduman'ın 12'nci sınıfların iki şubesiyle gerçekleştirdiği derse konuk oldu.

Öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Selçuk, "Biz insanı evde de rahat bırakmayız görüyorsunuz böyle. Hani hep bana liseliler derdi ki Hocam biz evde kalalım evde çalışalım, işte okula gitmeyelim devamsızlık olmasın derdi liseliler bana kimin duası kabul oldu?" diye sorması üzerine öğrencilerden "Biraz fazla oldu Bakanım özledik" cevabını aldı. Bunun üzerine "Fazla mı oldu? Ne kadar olsa iyi olurdu?" diye soran Bakan Selçuk'a öğrenci "Bir 15 tatil gibi olsa" diye karşılık verdi. Bakan Selçuk diyaloğun sonunda, "Şu virüsü bir yenelim inşallah ondan sonra hep beraber buluşacağız okullarda" dedi.

Bakan Selçuk başarılı ve mutlu olmak için kendi önerilerinin sorulması üzerine şunları söyledi:

"İnşallah hepiniz çok başarılı olacaksınız. Buna yürekten inanıyorum. Okul başarısı ile hayat başarısı farklı şeyler. Bunca yıllık deneyimlerimden sonra size şunu söyleyebilirim: Okulda başarılı olanın hayatta başarılı olacağının garantisi yok. Derste ne yaptığınız önemli ama daha da önemlisi ders dışında ne yaptığınız. O sizin hayattaki başarınızı etkileyecek olan faktör. Yani bir enstrüman çalıyor musunuz, spor yapıyor musunuz, aileye destek oluyor musunuz? Bunlar belirleyici olacak. Deneyim kütüphanenizi genişletmeniz gerek. Fakültede okurken de kaç tane kartvizit biriktirdiğiniz, kaç tane kongreye katıldığınız, kaç e-mail adresi biriktirdiğinize önem verin. Her şeyden az az değil belli bir konuda derinleşmeniz lazım. Dünyayı izleyin."

Öğrencilere "Kendinize dikkat edin" diye seslenen Selçuk, onlara yapay gıdalardan uzak durmaları, sürekli ekrana bakmamaları gibi tavsiyelerde bulundu.

"Ne gerekiyorsa yapacağız"

Koronavirüs pandemisinin bütün dünya için bir problem olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, Amerika ve Avrupa'da birçok ülkenin henüz uzaktan eğitime başlamadığını Türkiye'de öğretmenlerin de gayretiyle hızla öğrenci ve öğretmenlerin buluşturulduğunu anlattı.

Bakan Selçuk, öğrenci ve öğretmenlerin bundan sonra da ihtiyaçları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılacağının altını çizdi.

Bakan Selçuk EBA Canlı Sınıfta sınava hazırlanan öğrencilerle buluştu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Eğitim Bilişim Ağı, Ziya Selçuk, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:23 Kaynak: İHA

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