Bakan Selçuk: EBA Kontrol Merkezi kurduk - Son Dakika

Bakan Selçuk: EBA Kontrol Merkezi kurduk
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sistemini geliştirmek amacıyla, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi kurduklarını açıkladı.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sistemini geliştirmek amacıyla, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi kurduklarını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitim sistemimizi sizlere en iyi şekilde sunabilmek için çalışıyoruz. Sorunlara hızlı çözüm sunmak ve sistemi geliştirmek için EBA Kontrol Merkezi'ni kurduk. Teknik ekiplerimiz 7/24 anlık olarak takipte. Çabamız; her yeni güne 18 milyon öğrencimizle başlamak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:39 Kaynak: DHA
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