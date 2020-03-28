Bakan Selçuk: EBA Kontrol Merkezi kurduk - Son Dakika

Bakan Selçuk: EBA Kontrol Merkezi kurduk
6 saat önce
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sistemini geliştirmek amacıyla, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi kurduklarını açıkladı.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sistemini geliştirmek amacıyla, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Kontrol Merkezi kurduklarını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzaktan eğitim sistemimizi sizlere en iyi şekilde sunabilmek için çalışıyoruz. Sorunlara hızlı çözüm sunmak ve sistemi geliştirmek için EBA Kontrol Merkezi'ni kurduk. Teknik ekiplerimiz 7/24 anlık olarak takipte. Çabamız; her yeni güne 18 milyon öğrencimizle başlamak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 03:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti Trabzon'da ilçe belediye başkanı ve personel koronavirüs karantinasına alındı Bilim Kurulu üyesi Prof. Ceyhan, "Gevşemeyin" dedi ve uyardı: Pandemi üç yolla bitebilir Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü