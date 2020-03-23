Bakan Selçuk: EBA TV'deki görüntüleri ben de onaylamıyorum - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bakan Selçuk: EBA TV'deki görüntüleri ben de onaylamıyorum - Son Dakika Dünya

Bakan Selçuk: EBA TV'deki görüntüleri ben de onaylamıyorum

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesine ilişkin görüntülerin öğrencilere izletilmesi hakkında "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" açıklaması yaptı

Bakan Selçuk: EBA TV'deki görüntüleri ben de onaylamıyorum, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eski Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesine ilişkin görüntülerin öğrencilere uzaktan eğitim etkinlik saatinde izletilmesi hakkında "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" açıklaması yaptı.


TRT-EBA TV'de Adnan Menderes'e ilişkin animasyondaki eski Başbakan Menderes'in idam edilmesine ilişkin görüntüler nedeniyle sosyal medyadan paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Bu yoğun süreçte, üzülerek ifade ediyorum ki görev dağılımında kendilerine güvenerek denetleme ihtiyacı duymadığım ekibin hazırladığı etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum ve çocuklara uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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Adnan Menderes, Ziya Selçuk, Menderes, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:16 

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