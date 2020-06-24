Bakan Selçuk: "EBA TV'deki yeni içeriklerin yaklaşımı çok farklı" - Son Dakika
Bakan Selçuk: "EBA TV'deki yeni içeriklerin yaklaşımı çok farklı"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokul öğrencileri için hazırlanan "ARKADAŞ" adlı tatil kitabı için Başöğretmen Salonu'nda düzenlenecek tanıtım toplantısına katıldı. (2)
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24.06.2020 18:57:21. #1.13#
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