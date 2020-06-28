Bakan Selçuk: "EBA TV yaz okulu yayınlarıyla devam edecek" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, gelen istekler üzerine TRT EBA TV'nin yaz okulu yayınlarıyla devam edeceğini belirterek, "Yaz okulu, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaklaşık üç aydır evlerde olduklarını ve yeni sokağa çıkmaya, hayata karışmaya başladıklarını belirterek, "Elbette tedbirlerimizi elden bırakmadan, virüsün halen aramızda olduğunu aklımızdan çıkarmadan yeni normale uyum sağlamaya çalışıyoruz" dedi. Yaşanan dönemin zorlayıcı ve bunaltıcı bir dönem olduğunu, ancak bir öğretmen olarak geçirdikleri sürecin zor olduğu kadar müthiş öğretici olduğunu da kaydeden Bakan Selçuk, "Örneğin bizler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak dünyanın örnek gösterdiği bir hızda uzaktan eğitim araçlarımızı ve içeriklerimizi oluşturarak siz değerli izleyicilerimizin karşısına çıktık" diye konuştu.

İzleyicilerden gelen EBA TV yayınlarının devam etmesi isteğini değerlendirdiklerini ve EBA TV'nin yaz okulu yayınlarıyla devam edeceğini açıklayan Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Yaz okulu, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için keyifli ve öğretici içerikler sunuyor. Okullarımızda oluşturduğumuz Tasarım Beceri Atölyelerini yaz kuşaklarımızda ekrana taşıyoruz; bilim, teknoloji, sanat, kültür, spor ve yaşam becerileri gibi farklı alanlarda zengin programlarımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca ailelerimiz için hazırladığımız 'Bizden' aile kuşağı da özel konu ve konuklarıyla sizlerle olacak. EBA TV kanallarında öğretmenlerimiz için hazırladığımız 'Öğretmenler Odası' programını da bilhassa öğretmen meslektaşlarımın seyretmesini öneririm. Keyifli bir yaz geçirmeniz dileğiyle, sağlıkla kalın."

(İHA)