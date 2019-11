Bakan Selçuk, EBA üzerinden meslektaşlarına seslendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden meslektaşlarına seslenerek, Türkiye'nin 957 ilçesine öğretmen destek noktaları açılacağının haberini verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden 'Sevgili meslektaşlarım' hitabıyla öğretmenlere seslendi. Görme Engelliler Ortaokulu içerisinden yaptığı konuşmada Bakan Selçuk, Bakanlık olarak atılan her adımın uzun vadeli adımlar olduğunu vurgulayarak, "Bugün bir okulun bahçesinden konuşuyorum size. Eğitim vizyonumuzda; eğitimi, sınıfı dışarı taşıma var. İstedim ki hepimiz için öyle olsun. Burası 'Görme Engelliler Ortaokulu'. İçerde görme engelli öğrencilerimizle birlikte otizmli öğrencilerimiz, birden fazla engeli olan özel gereksinimli öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerin, öğretmenlerinin de bazıları bu okuldan mezunlar. İçeride ders veren görme engelli meslektaşlarımız var. İstedim ki onların göremediği ama hissettiği bu muhteşem ağaçları, onlar adına ülkenin tüm öğretmenler görsün. Ben bir ağacı gördüğümde onu kimin diktiğini çok merak ederim. Eğer kendiliğinden olmuyorsa bu ağaçları diken birileri var. Kavaklar, meyve ağaçları, çınarlar... Anadolu'da bir çocuk doğduğunda onun için bir kavak dikerler. Kavak çabuk büyür, çabuk kesilir; nakde dönüştürürler. Niyetine diktikleri çocuk için harcarlar. Kavak kısa vadeli hedefi olanlar için tercih edilir daha çok. Derdi hanesini beslemek olan orta vadeli düşünür meyve ağacı diker. Büyük hayalleri olan; ağacı, ağaç olduğu için seven, bir ağacın varlığından mutlu olan, kendisinden sonra gelecek nesillerin de aldığı nefesten kendini sorumlu tutanlar ise uzun vadeli düşünürler ve çınar dikerler. Çınar, büyük hayaller olanların ağacıdır. Biz hepimiz, yıllar sonra burada oynayacak çocukların, burada dolaşacak öğretmenin, konuşacak bakanın geçireceği günleri tesis ediyoruz. Attığımız her adım uzun vadeli. Çınar dikmek; emek ister, aşk ister, hayal ister. Daha ilginç olanı, diktiğin çınarın altında bir kez bile dinlenemeyeceğini bildiğin halde sabırla beklemek ister. Eski dilde bir kelime var; 'Saye' gölge demek. Siz göremeyecek olabilirsiniz ama gelecek nesiller sizin sayenizde dinlenecekler" ifadelerini kullandı.

"BİZİM ÇIKIŞ NOKTAMIZ SİZLERSİNİZ"

Türkiye Cumhuriyeti boyunca ilk ara tatilin yaşandığını söyleyen Bakan Selçuk, bu uygulamanın hem öğrencilere hem de öğretmenlere katkı sağlayacağını belirtti. Selçuk, "Bu haftaya ve her güne vazifenizin büyüklüğünü başlayarak bilin isterim. Ben de dahil hepimiz, meslek hayatımızın ilk ara tatilini yaşıyoruz. Bu uygulamayla birlikte çocuklarımıza nefes aldıralım, sizlere de mesleki gelişim çalışmaları uygulayabilelim istedik. Bu konudaki gönüllülüğünüz ve desteğiniz için teşekkür etmek isterim. Hep söyledim, bir kez daha yinelemek istiyorum; bizim çıkış noktamız sizlersiniz. Öğretmenin, gayreti, isteği, öğrenme çabası, öğrenme yolculuğunu sürdürme talebi olmazsa biz yol alamayız" dedi.

"TÜRKİYE'NİN 957 İLÇESİNE ÖĞRETMEN DESTEK NOKTALARI AÇIYORUZ"

Öğretmenlerin gelişimi, eğitimden kopmaması adına öğretmen destek noktalarının açılacağını duyuran Selçuk, "Öğretmenlerimizin, mesleki gelişimleri için merkezde geniş çaplı bir çalışma yürütüyoruz. Yeni eğitim programları açılıyor. Eğitimci eğitimleri tamamlanıyor, öğretmen eğitimleri yapılıyor. Bu eğitimlere öğretmenlerimizin erişimleriyle ilgili yaşanan aksaklıkları ortadan kaldırmak için çok önemsediğim ve değer verdiğim bir projenin müjdesini vermek isterim. Türkiye'nin 957 ilçesine, iline değil, her ilçesine öğretmen destek noktaları açıyoruz. Şu an tasarım aşamasındayız ve en kısa zamansa her ilçede çalışmamızı tamamlayacağız. Bu öğretmenlerimiz için bir nevi ayağını eğitim fakültesinden kesmemek demek. Bir nevi lisansüstü çalışma demek. Öğretirken, öğrenmeye devam etmek, gelişimini sistematik olarak devam ettirmek, durmadan öğrenmek demek. Bir öğretmenin mesleğe başladığı günden emekliliğine kadar geçen sürede eğitimde, dünyada, teknolojide yaşanan değişiklikleri göze alırsak eğer, asla başladığımız yerde bitirmediğimizi, bu sürecin öğretmenlerimiz için büyük bir eğitim ve yenilenme gerektirdiğini kabul ederiz. Öğretmen eğitimlerini meselenin bütününe bakıldığında çok büyük bir dilim olarak görüyorum. Bu sürecin bir parçası olarak EBA'yı yeniledik, zenginleştirdik. Öğretmen kitaplığı projesiyle; öğretmenlerimize cep telefonlarına da rahatlıkla indirebilecekleri bir uygulama üzerinden eğitim kitaplarına ulaşma imkanı sunduk. Öğretmenlerimiz için eğitimin güncel konularını içeren süreli bir yayın hazırladık. Dergimizin adı 'Ya Da'. Mutlaka temin etmenizi ve incelemenizi isterim. İçerik desteği de sağlayabilirsiniz. Basından takip ettiğinizi, tahmin ettiğim yeni öğretmen önlüklerinin pilot uygulamasını başlattık. Öğretmen odalarımızı yeniden tasarlamıştık, imkanlarımız dahilinde her okulda tadilat yapılabilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mesleki gelişim programlarına, duyurulara, öğretmen kitaplığına ve güncel konulara ulaşabilmeniz için öğretmen.meb.gov.tr adresinde yeni bir web sitesi hazırladık" şeklinde konuştu.

"BU YILI HIZLI ADIMLAR YILI OLARAK GÖRÜYORUM"

Türkiye'nin gelişimi için çok çalışılması gerektiğini vurgulayan ve bu konuda öğretmenlerin gösterdiği özveriden mutluluk duyduğunu belirten Selçuk, eğitimin gelecekteki dönemini maraton koşusu gibi gördüğünü açıkladı. Bakan Selçuk, "Küçük küçük, pek çok parçanın bir araya gelmesiyle oluşan büyük bir yapboz gibi görüyorum eğitimi. Ben parçaların hepsini tek tek biliyorum. 1 yıldır da uygun parçaları uygun yerlere koymak için çalışıyoruz. Şükür ki; artık resim belirdi. Tamamlanmadı ama belirdi. Hepimizin hayali güçlü bir Türkiye ve güçlü bir gelecek. Güçlü bir geleceği test edebilmek için tek bir şeye ihtiyacımız var; güçlü öğretmenler. Ben sizlerin yürek gücüne sonsuz inanıyorum. Öyle olmasa en başta bu mesleğe talip olmazdınız. Ancak bizim eğitim yönüyle, bakış açısıyla, vizyonuyla, mesleki gelişimiyle güçlü öğretmenlere ihtiyacımız var. Bu maratona hazırlanmak bizim için. 'Bugün maraton koşucusu oluyorum' deyip yarın koşmaya başlayamazsınız. Önce adım adım yürüyüş sonra hızlı hızlı adımlar sonra daha tempolu koşu ve maraton. Bu yılı hızlı adımlar yılı olarak görüyorum. Siz hızlı yürümeye devam edin. Önümüzde dinleneceğimiz, koşacağımız, daha da hızlı konuşacağımız günler var. Güçlü gelecek sizin omuzlarınızda. Bu sorumluluk ve heyecanla birlikte iyi çalışmalar diliyorum" diye konuştu.

(Emin Kuvat/İHA)