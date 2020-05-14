Bakan Selçuk Eczacılar Gününü video mesaj ile kutladı - Son Dakika

Bakan Selçuk Eczacılar Gününü video mesaj ile kutladı

" Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini en üst seviyede tutmanın sırrı güç birliğimizde yatıyor"

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 14 Mayıs Eczacılar Gününü video mesaj ile kutladı. Bakan Selçuk, "Biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kamu kaynaklarını halkımızın sağlığı için en etkin şekilde seferber ederken eczacılarımız da mesleki birikimleri ve emeklerini ortaya koyuyorlar. Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini en üst seviyede tutmanın sırrı işte bu güç birliğimizde yatıyor" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı. 1839'da Mekteb-i Tıbbiye'de açılan eczacılık sınıfı ile Türkiye'de eczacılığın bilimsel ve akademik temellere dayalı bir meslek haline geldiğini hatırlatan Selçuk, bu tarihi dönüm noktasının 181'inci yılında, halkın sağlığı için fedakarca çalışan eczacıların Bilimsel Eczacılık Gününü kutladığını belirtti.

Bugün ülke genelinde 26 binin üzerinde sözleşmeli eczanede görev yapan eczacıların halkın ilaç ihtiyacını karşıladığını, ilaçların doğru ve bilinçli kullanılması noktasında hayati bir halk sağlığı hizmeti sunduğunu kaydeden Selçuk, "Eczacılarımız, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı sosyal güvenlik hizmetlerinden en önemlilerinden biri olan ilaç hizmetinde Kurumumuzun vazgeçilmez paydaşları konumundalar. Eczacılarımızın bu hizmeti kesintisiz bir şekilde sürdürmesi halkımızın sağlığı açısından hayati bir önem arz etmekte. Eczacılarımızla halkımıza sağlık hizmeti sunma ortak paydasında buluşuyoruz. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu olarak kamu kaynaklarını halkımızın sağlığı için en etkin şekilde seferber ederken eczacılarımız da mesleki birikimleri ve emeklerini ortaya koyuyorlar. Vatandaşlarımızın memnuniyet düzeyini en üst seviyede tutmanın sırrı işte bu güç birliğimizde yatıyor" diye konuştu.

Türkiye'de sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimin yıllar boyunca bir sorun olduğuna işaret eden Selçuk, "Gerçekleştirdiğimiz sosyal güvenlik Reformu ve hayata geçirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası sistemi ile tüm vatandaşlarımızı eşit, adil ve kapsamlı bir sağlık güvencesine kavuşturduk. Genel sağlık sigortası sistemimiz, dünyanın en kapsamlı kamu sağlık sigortaları arasında yer alıyor. Tetkik, tedavi, operasyon, ilaç ve tıbbi malzeme kalemlerinde sunduğumuz imkanlar ve geri ödeme kapsamıyla da dünyada gıpta ile bakılacak derinlikte. Geri Ödeme sistemimizde tam 8976 ilaç var. Vatandaş sağlığı hep birinci önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek.Bugün nüfusumuzun neredeyse tamamının, genel sağlık sigortası kapsamında sağlık giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu olarak karşılamaktayız. Genel sağlık sigortası sistemimiz, dünyada çok az ülkenin başarabildiği, pek çok gelişmiş ülkenin dahi henüz yakalayamadığı bir başarı hikayesi. Ülkemizin Covıd19 mücadelesindeki başarısın en önemli desteklerinden biri de etkin, sürdürülebilir sağlık sigortacılığı sistemimiz" şeklinde konuştu.

Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak her ay 30 milyonun üstünde reçete bedelini 26 bini sözleşmeli eczaneler aracılığıyla karşıladıklarını söyleyerek, " Bu ise her gün 1,5 milyonu aşkın vatandaşımıza eczaneler aracılığıyla ulaştığımız anlamına geliyor. Dolayısıyla biz, sözleşmeli eczanelerimizi vatandaşla irtibat noktalarımız eczacılarımızı ise kamu hizmeti sunan aktörler ve mahallelerimizdeki en yakın sağlık danışmanı olarak görmekteyiz. Genel Sağlık Sigortasında yakaladığımız başarı hekimlerin, eczacıların ve kamunun ortak çalışma ve iş birliğinin neticesi. Halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha etkin, verimli ve daha hızlı bir şekilde sağlamak için bu iş birliğini daha da güçlendirerek sürdürmeliyiz.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile topyekün bir mücadele içindeyiz. Eczacılarımız bu mücadelede diğer sağlık çalışanlarımız gibi en ön cephede vatandaşlarımız ile birebir temas içinde sahada yer alıyorlar, kritik görevleri özveri ile üstleniyorlar. Kovid-19'la mücadelede hayatlarını kaybeden eczacılarımıza bu vesile ile Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.Vatandaşlarımızın sağlıklarını koruma noktasındaki farkındalıklarını arttırma, önleyici ve koruyucu bir sağlık sistemini hep beraber inşa etme dileğiyle ülkemizdeki bilimsel eczacılığın 181'inci yılını kutluyorum. Tüm eczacılarımıza sağlık sistemimize kattıkları değer için yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.