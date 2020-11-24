Bakan Selçuk: "Eğitim ayırmadan kayırmadan ülkenin evlatlarına hizmet edeceğimiz bir iş" - Son Dakika

- Bakan Selçuk: "Eğitim ayırmadan kayırmadan ülkenin evlatlarına hizmet edeceğimiz bir iş"

"Eğitim Fakülteleriyle işbirliği yapmanın önemini farkındayız. Eğitimin kalitesine hizmet eden her türlü faaliyeti desteklemeye hazırız"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim Fakülteleriyle işbirliği yapmanın önemini farkındayız. Eğitimin kalitesine hizmet eden her türlü faaliyeti desteklemeye hazırız. Eğitim-öğretim süreçlerinin geliştirilmesi noktasında işbirliğine açığız, bu alanda görüşmelerimiz var. Eğitim bir mutabakat işi. Milletin ortak paydasına hizmet etme işi. Ülke ödevi, millet ödevi. Ayırmadan kayırmadan ülkenin evlatlarına hizmet edeceğimiz bir iş" dedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dönem görev yaptığı Gazi Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Öğretmen Yetiştirmenin Dünü Bugünü Yarını' isimli panelin açılış programına katıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte en öncelikli hedefin eğitim öğretim faaliyetlerinin başlatılması olduğunu kaydetti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Gaz Üniversitesi'nin tarihine ilişkin bilgiler verdi. Öğretmenlik mesleğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizen Yıldız, şehit öğretmenleri rahmetle andığını belirterek meslektaşlarının 24 Kasım öğretmen Gününü kutladı.

Gazi Üniversitesi'nin köklü bir tarihe sahip olduğunu belirten Bakan Selçuk," Benimde mensubu olmaktan şeref duyduğum bir kurumdayız. Meslektaşlarımızla beraber öğretmenler gününü kutluyoruz. İnsan, mukaddes bir varlık ve eğitimciler olarak bizim meselemiz insanla ilgili ve insanın değerini anlamak, insanın kendisini anlaması eğitimin haritasını gösteriyor. Öğretmenin önünü aydınlatması, yol göstermesi, güç katması ve son derece ciddi olarak bu konularda çocuklarımızın geleceğini aydınlatması büyük bir vazife. Bu vazifeyi kutsal yapan unsurlar var, bu unsurlarla birlikte çocuğun mayasına, çamuruna katkı sağlayan bir meslekten bahsediyoruz" dedi.

Öğrencileri yetiştiren öğretmenleri yetiştirmenin ayrı bir bakış açısı ve sorumluluğu olduğunu kaydeden Bakan Selçuk," Bu sorumluluğu yıllardır şerefle taşıyoruz. Hepimizin bu duygular içinde olduğu böyle bir günde, öğretmenliği daha da geliştirip, öğretmenlerin itibarını yükseltmek elbette vazifemiz. 200 senedir öğretmenliğin yeniden inşası noktasında çok köklü bir tarihsel geçmişi konuşuyoruz. Bu çatı Mustafa Kemal Atatürk'ün hususi olarak ilgilendiği geleceğin yapı taşı olarak gördüğü bir çatı. Gerçek bir zaferin eğitimle, insan gücüyle sağlanacağını bilen Başöğretmen Atatürk, toplumun ve çağın ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sistemin kurulmasında terbiye ve eğitimin rolünü iyi biliyordu ve böyle bir çalışma başlattılar. Milli Mücadele yıllarında dahi bu hedefler ele alınıp takip edilmiş, sürekli inşa süreci yaşanmış. Bu inşa sürecindeki hayaller, öngörüler, eğitim tarihimizin belirleyici adımları olmuş" diye konuştu.

Eğitim Fakülteleriyle işbirliği yapmanın önemini farkındayız. Eğitimin kalitesine hizmet eden her türlü faaliyeti desteklemeye hazırız. Eğitim- öğretim süreçlerinin geliştirilmesi noktasında işbirliğine açığız, bu alanda görüşmelerimiz var. Eğitim bir mutabakat işi. Milletin ortak paydasına hizmet etme işi. Ülke ödevi, millet ödevi. Ayırmadan kayırmadan ülkenin evlatlarına hizmet edeceğimiz bir iş. Bu ülkeye ödenecek çok fazla borcumuz var, bu borcun bitmesi mümkün değil. Bu ülkenin çocuklarını dünyada dimdik ayakta duracak, akranlarıyla yarışacak noktaya getireceğimize inanıyorum. Gazi Üniversitesi'nin eğitim sitemindeki etkisinin artacağına inancım tamdır. Bu çatı altında yetişen her çocuğun bugünü değil, geçmişi ve geleceği birlikte düşünerek bu ülkede öğretmen olmayı yaşanmış hikayelerden öğrenmelerini önemsiyorum" şeklinde konuştu.