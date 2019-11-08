Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı
6 saat önce
Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 01:32 Kaynak: İHA
Bakan Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı.
MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz