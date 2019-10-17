Bazı inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akçakale'deki basın açıklaması ve incelemelerinden sonra Suruç ve Birecik'te mülki amirler, yerel yöneticiler ve eğitim camiası ile bir araya geldi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyetle Suruç ilçesini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür Sanat Sokağında öğrencilerle bir araya gelerek atölye çalışmaları sergisini ziyaret etti. Suruç'taki temaslarının ardından Birecik'e geçen Bakan Selçuk, Birecik Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ve Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Birecik Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralı askerleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Selçuk, temaslarına eğitim konularını görüşmekle devam etti. Birecik Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam'dan ilçe hakkında brifing alan Bakan Selçuk, eğitim öğretim alanında yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ve Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenlik gerekçesiyle tatil edilen okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin eğitiminin aksatılmaması için yetkililere talimat verdi.

Güvenlik nedeniyle tatil edilen okullarda eğitim gören öğrencilerin telafi eğitimine tabi tutulacağını ve okul nakillerinde ikametgah şartı aranmadığını hatırlatan Bakan Selçuk, ülkemiz için beka meselesi olan harekat devam ederken, geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitiminde aksaklığa meydan verilmeyeceğini söyledi.

Toplantının ardından Fırat kıyısında vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal eden Bakan Selçuk, vatandaşların taleplerini dinleyerek eğitim alanında alınan tedbirler ve uygulamalar hakkında bilgi verdikten sonra ilçeden ayrıldı.

(İHA)