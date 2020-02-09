Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti için hazırız, yarını bekleyin - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti için hazırız, yarını bekleyin - Son Dakika

Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti için hazırız, yarını bekleyin

6 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin" dedi.

Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti için hazırız, yarını bekleyin, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, " Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yaptı. Çabalarının, hiçbir çocuğun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, şunları kaydetti: "Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği; adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. 'Eğitimde Fırsat Adaleti'. Hizamızı bu üç kelimeden aldık ve bu kavramı çalışmalarımızın merkezine koyduk. Köydeki öğrenciyle şehirdeki öğrencinin, taşrada eğitim alanla merkezde eğitim alanın benzer eğitim imkanlarına sahip olabilmesi için çalıştık. Hazırız, yarını bekleyin."


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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
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