Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik - Son Dakika

Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik

09.12.2020 12:27
Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik, System.String[]

Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledikMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın öncesinde hazırlanan bazı projeler ve öngörüler çerçevesinde bu süreci daha kolay atlattıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak temel paradigmamız olan...

Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın öncesinde hazırlanan bazı projeler ve öngörüler çerçevesinde bu süreci daha kolay atlattıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak temel paradigmamız olan 'Eğitimde Fırsat Adaleti' prensibini uzaktan eğitimde de önceledik ve öğrencilerimizin geride kalmaması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 5'inci Büyük Buluşması çevrim içi toplantı olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, UNESCO Daimi Temsilcisi ve UNESCO Genel Konferans Başkanı Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Mehmet Öcal Oğuz katıldı. Video konferans yöntemiyle toplantıya katılan Bakan Selçuk, UNESCO'nun kuruluşundan bugüne 75 yılı geride bıraktığını hatırlatarak, özellikle son 1 yılda dünyada küresel salgınla mücadele eden UNESCO gibi uluslararası kuruluşlara ihtiyacın daha da arttığını söyledi.

'ÖĞRENCİLERİN GERİDE KALMAMASI İÇİN ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ'UNESCO'nun sürdürülebilir kalkınma ve barış hedeflerinin gerçekleşmesi için nitelikli eğitimin gerçekten çok kritik bir öge olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Bu çerçevede de bizim MEB olarak 2023 eğitim vizyonumuzun temel amaçlarından biri olan çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bilime ve kültüre ilgi duyan nitelikli bireyler yetiştirme hedefi biraz daha önümüze çıkıyor ve daha önemli hale geliyor. Bizler çağa ayak uyduran bir yaklaşımla, bir sistemle de çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasını bu noktada çok önemsiyoruz ve gayretlerimiz bu yönde" dedi.Salgınla ilgili Türkiye'de alınan tedbirlere değinen Bakan Selçuk, salgını önlemek için mart ayında tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verdiklerine dikkat çekerek, "Salgın öncesinde hazırlanmış olan birtakım projeler, öngörüler çerçevesinde bu süreci daha kolay atlattık diyebilirim. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) bu anlamda çok önemli bir katkı sağladı. Kurulan televizyon kanalları ve diğer araçlar, basılı eğitim araçları vesaire, bunların hepsi uzaktan eğitimi destekledi. MEB olarak temel paradigmamız olan 'Eğitimde Fırsat Adaleti' prensibini uzaktan eğitimde de önceledik ve öğrencilerimizin geride kalmaması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.BAKAN ERSOY: AYASOFYA VE KARİYE İÇİN OLUMSUZ İNTİBA ÇABALARINI HAYRETLE GÖRMEKTEYİZ

Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun bakanlığın en önemli çözüm ortaklarından biri olduğunu söyledi. Ardından kültür varlıklarının korunmasının önemine değinen Bakan Ersoy, "Kültür, milli kimliğin vesikasıdır. Hafızamızı güçlü tutmak, o kimliği daima geçerli kılmak kültürü tüm unsurlarıyla korumakla mümkündür. Bizim de esasen hizmet ettiğimiz amaç ve hedef budur. Dünyanın tartışmasız en zengin medeniyet coğrafyasında yaşıyoruz ve bizim kültür varlıklarını korumaktan anladığımız sadece kendi ürettiklerimize değil, bugün yaşadığımız topraklar üzerinde yükselmiş tüm medeniyetlerin emanetlerine sahip çıkmaktır. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti, yürüttüğü titiz çalışmalarla ulaştığı başarıyı kimse inkar edemez. Bu noktada son dönemlerde gündemde olan Ayasofya-i Kebir Camii ve Kariye Camii'nin yeniden ibadete açılması hususunda, bazı kesimlerin ulusal ve uluslararası kamuoyunda olumsuz intiba yaratma çabalarını hayretle görmekteyiz" dedi.

Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Eğitimde fırsat adaleti prensibini, uzaktan eğitimde de önceledik - Son Dakika


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