Bakan Selçuk: "Eğitimin Yapısal Bir Dönüşüme İhtiyacı Var"
20 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:12 Kaynak: AA
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