Bakan Selçuk: Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9- 10 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

Bakan Selçuk: Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9- 10 Kasım'da yapılacak

04.11.2020 12:09
Bakan Selçuk: Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9- 10 Kasım'da yapılacak, System.String[]

Bakan Selçuk: Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9- 10 Kasım'da yapılacakAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9- 10 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk: Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9- 10 Kasım'da yapılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9- 10 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9- 10 Kasım'da yapılacağını belirtti. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını kaydetti.Bakan Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak. Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak. Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz" dedi. Bakan Selçuk, ayrıca fesih kısıtının 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.

ANKARA, -


Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, 10 Kasım, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Ekim ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9- 10 Kasım'da yapılacak - Son Dakika


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