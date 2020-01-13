Bakan Selçuk: "Ekonomi, eğitim ve demokrasi üçlemesinin bir ülkenin varoluşuyla doğrudan doğruya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 'Ekonomi, eğitim ve demokrasi üçlemesinin bir ülkenin varoluşuyla doğrudan doğruya... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Ekonomi, eğitim ve demokrasi üçlemesinin bir ülkenin varoluşuyla doğrudan doğruya...

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkışı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)

Bakan Selçuk: Ekonomi, eğitim ve demokrasi üçlemesinin bir ülkenin varoluşuyla doğrudan doğruya...

Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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