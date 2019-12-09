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Bakan Selçuk: "Ekonomik kalkınmanın da, sosyal kalkınmanın da anahtarı birlik siyasetidir"
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması İSTANBUL - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'ne katıldı. Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:15 Kaynak: AA
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