Bakan selçuk elazığ'da 24 ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem bölgesinde inceleme... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan selçuk elazığ'da 24 ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem bölgesinde inceleme... - Son Dakika

Bakan selçuk elazığ'da 24 ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem bölgesinde inceleme...

6 saat önce

Bakan Selçuk Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem bölgesinde inceleme yaptı-1.

Bakan Selçuk Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem bölgesinde inceleme yaptı-1

Bakan selçuk elazığ'da 24 ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem bölgesinde inceleme...

Ziya Selçuk, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:27 Kaynak: DHA
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