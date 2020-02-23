Son Dakika › Güncel › Bakan selçuk elazığ'da 24 ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem bölgesinde inceleme... - Son Dakika
Bakan selçuk elazığ'da 24 ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem bölgesinde inceleme...
6 saat önce
Bakan Selçuk Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem bölgesinde inceleme yaptı-2.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:33 Kaynak: DHA
Bakan Selçuk Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem bölgesinde inceleme yaptı-2
Son Dakika Afet Uzmanı Yıldırım Güngör canlı yayında uyardı: Kerpiç evler yıkılabilir, boşaltılmalı Son dakika: Manisa'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Van'daki depremin ardından Naci Görür'den önemli uyarı: Başkale Fayı, 5.8'den daha büyük deprem üretebilir Son Dakika: Türkiye-İran sınırında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi