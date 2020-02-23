Bakan Selçuk (Elazığ'da) Sınava hazırlanan çocuklarımızın ihtiyaçları konusunda EBA çerçevesinde... - Son Dakika

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Bakan Selçuk (Elazığ'da) Sınava hazırlanan çocuklarımızın ihtiyaçları konusunda EBA çerçevesinde...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:04 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması ELAZIĞ - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da açıklamalarda bulundu. (3)
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