Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlerin, prim borcuna bakılmadan ve katılım... - Son Dakika

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Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlerin, prim borcuna bakılmadan ve katılım...
6 saat önce
Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlerin, prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:14 Kaynak: AA
Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlerin, prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabileceğini bildirdi.
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