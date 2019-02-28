Bakan Selçuk: Elektrik Desteğinden 2 Milyonu Aşkın Hanenin Yararlanmasını Bekliyoruz (2)

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İŞKUR KAMPÜSTE PROGRAMINA KATILDIAile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu Valiliği'ni ziyaretinin ardından Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen İŞKUR Kampüste programına katıldı.

İŞKUR KAMPÜSTE PROGRAMINA KATILDI



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ordu Valiliği'ni ziyaretinin ardından Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen İŞKUR Kampüste programına katıldı.



Programda konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'de milli teknoloji hamlesi olduğunu, dijital teknolojinin de ilerlediğini belirterek yerli üretime dikkat çekti. Üniversite öğrencisi gençlere de seslenen Bakan Selçuk, İŞKUR Kampüste programının sağladığı imkan ve avantajları anlattı. Gençlerden yenilenen bilgi çağına uyum sağlamalarını isteyen Bakan Selçuk, "Milli teknoloji hamlemiz var. Türkiye dijitalleşiyor ve dijital Türkiye'ye doğru ulaşıyoruz. Yerli üretimlerimiz var. Artık kendi stratejik ürünlerimizi üretebilir hatta ihraç edilebilir duruma ulaştık. Bunlar gençlerimizin vizyonuyla, azmiyle oluyor. Yenilenen bu bilgi çağında bilgi çok çok değişiyor, güncelleniyor. Bunlara uyum sağlanması çok önemli oluyor. Siz gençlerimizin buna uyum sağlamanız, dinamik olmanız, sürekli kendinizi yenilemeniz gerekmekte. İnternet çağında zaten günceli çok yakinen takip ediyorsunuz" dedi.



'GENÇLER İÇİN 9 AYA KADAR EĞİTİMLER DÜZENLİYORUZ'



Geleceğin teknolojik mesleklerine destek olmak için eğitimler düzenlediklerini de belirten Bakan Selçuk, "Biz geleceğin meslekleri dediğimiz alanlarda da destek olmak için siber güvenlik, kodlama, bulut teknolojisi gibi mesleklerde de özellikle 18- 29 yaş arası gençler için 9 aya kadar eğitimler düzenliyoruz. Bununla da günlük 85 lira gibi bir ödeme yapıyoruz. Çok umutlandığımız, heveslendiğimiz diğer bir program da inşallah bu yaz başlayacağımız gençler için sosyal çalışma programımız. Bu sosyal çalışma programımız, bir nevi staj gibi düşünebilirsiniz. Daha ziyade sosyal sorumluluk, gönüllülük ve staj programının bir kombinasyonu gibi. Bu programımızda doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu gibi toplumsal faydanın olacağı, sizin gönüllü olarak da çalışacağınız alanlarda katkınızdan istifade edeceğiz. Bu program haziran ayında başlayacak. Katıldığınız günler için asgari ücret düzeyinde bir ödeme yapacağız. Ayrıca sizin sigorta primlerinizi yatıracağız" diye konuştu.



'İŞVERENLERE DESTEK'



Uygulanan program kapsamında gençlerin yanı sıra işverenlere de destekler sağlandığını ifade eden Bakan Selçuk, "Dolayısıyla esasen bir nevi iş hayatına adım atmış olacaksınız. Bir nebze cep harçlığı almış olacaksınız. Aynı zamanda bir sosyal sorumluluk, gönüllülük çabasının da içinde bulunmuş olacaksınız. Bu sizin için faydalı olacağına inandığımız bir alan. İşverenlerimizin sağladığı her ilave istihdam için 12 ay süreyle prim desteği sunarken, siz gençler için eğer ilave istihdam sağlarsa işverenlerimiz, bu desteğimizi 18 ay olarak uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.



SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİ AÇTI



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk programın ardından beraberinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve partililerle Süleyman Felek Caddesi üzerinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, daha sonra Köprübaşı Meydanında bulunan sohbet çadırını ziyaret etti.

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