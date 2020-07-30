Bakan Selçuk: Emek de emeklimiz de baş tacımız - Son Dakika

Bakan Selçuk: Emek de emeklimiz de baş tacımız

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emek de emeklimiz de baş tacımız" diyerek emekliler ve ailelerinin bayramını tebrik etti.

Bakan Selçuk: Emek de emeklimiz de baş tacımız, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emek de emeklimiz de baş tacımız" diyerek emekliler ve ailelerinin bayramını tebrik etti.

Bakan Selçuk, emekli vatandaşlara sunulan hizmetlere dair yazılı açıklama yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) emeklilik başvurularının elektronik ortamda alındığını ve hızlıca sonuçlandırıldığını vurgulayan Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında emeklilik işlemleri için 11 ayrı belge istenirken, 2020 yılında sadece elektronik başvuru ile işlemleri tamamlıyoruz. 2002 yılında emekli aylığı bağlama süresi 3 ayı geçmekte iken, bugün emekli aylığı bağlama işlemlerini ortalama 13 gün içinde sonuçlandırıyoruz. Emekliler ile hak sahipleri, bağlanan ilk aylıklarına ilişkin birikmiş ödemelerini alabilmek için neredeyse 2 ay beklemek zorunda iken, geçmişe dönük hesaplanan birikmiş ödemelerini beklemeden aylıklarının ödenmesini talep ettikleri bankalara gönderiyoruz" dedi.

'PROMOSYON İMKANINA KAVUŞTULAR'Bakan Selçuk, e-devlet aracılığıyla emekli vatandaşlara tercih ettikleri bankadan aylık alma imkanı sağlandığını kaydetti, ayrıca aylığını PTT aracılığıyla alan emeklilerin talep etmeleri halinde ödemelerinin evlerinde yapıldığını hatırlattı. Selçuk, emeklilere yapılan promosyon ödemelerinin banka tarafından hesaplara yatırıldığını ifade ederek, "2020-2022 yılları için bankalarla emekli vatandaşlarımızın promosyonu hakkında anlaşmaya vardık. Bu kapsamda aylığı 1500 TL olan emeklilerimiz 500 TL, 1500-2500 TL arasındakiler 625 TL ve 2500 TL üzerindeki emekli aylığı bulunanlar da 750 TL promosyon alma imkanına kavuştu" diye konuştu.'BAYRAM İKRAMİYELERİNİ ÖDEDİK'Bakan Selçuk, Nisan 2020 ödeme döneminden itibaren emekli, malul ve ölüm aylıkları için dosya bazında yapılan ödemelerde alt sınırın 1500 TL'ye yükseltildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk ayrıca, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere 1000 TL bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, "12.4 milyon emeklimize 6'ncı kez 1000'er TL bayram ikramiyelerini ödedik. Bu kapsamda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı" dedi.'EMEKLİLİKTE GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNÜNÜ AÇTIK'Emeklilere yapılan ödemelerin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının 2002 yılında yüzde 4,6 iken, bu oranın 2019 yılında yüzde 7'ye yükseldiğini ifade eden Bakan Selçuk "2002 Aralık ve 2020 Temmuz döneminde, en düşük işçi emekli aylıklarına yüzde 72; Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 168, memur emekli aylıklarına yüzde 46 reel artış yapılmıştır. Emeklilik sonrası ticari faaliyette bulunan emeklilerimizin aylığından yüzde 15 olarak kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisini kaldırdık. Böylece emeklilerin emeklilik döneminde girişimcilik yapmasının önünü açtık" ifadelerini kullandı.'EMEKLİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Genel sağlık sigortası ile emekli vatandaşların kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişmesini sağladıklarını ifade eden Bakan Selçuk, çalışanlarda yüzde 20 olarak uygulanan ilaç katkı payı oranının emekli vatandaşlardan yüzde 10 olarak alındığını belirtti. Bakan Selçuk ayrıca emekli aylıklarının miktarı, ödeme yeri, tarihi, ilaç ve muayene ücreti dahil tüm bilgilerin e-devlet üzerinden görüntülenebildiğini kaydetti. Selçuk, "Emek de emeklimiz de baş tacımız. Ülkemizin kalkınmasında alın teri döken tüm emeklilerimizin yanındayız. Emeklilerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum. Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.


Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 02:19

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk: Emek de emeklimiz de baş tacımız - Son Dakika Ekonomi
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