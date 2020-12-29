Bakan Selçuk: Emekli sandığı aylıklarını erken ödeyeceğiz - Son Dakika

Bakan Selçuk: Emekli sandığı aylıklarını erken ödeyeceğiz

29.12.2020 10:52
Bakan Selçuk: Emekli sandığı aylıklarını erken ödeyeceğiz, System.String[]

Bakan Selçuk: Emekli sandığı aylıklarını erken ödeyeceğizAİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk: Emekli sandığı aylıklarını erken ödeyeceğiz

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödeyeceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, emekli sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli sandığı kapsamında aylık alan emekli, dul ve yetimlerin aylıklarının her ayın 1'i ile 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, "Ocak ayının 1'i ve 3'ü arasında ödenecek olan emekli sandığı aylıklarını sokağa çıkma kısıtlamasından önce ödeyeceğiz. Böylece banka şubelerinde, kısıtlama sonrası yaşanabilecek yoğunluğun da önüne geçmiş olacağız" dedi.Bu kapsamda aylıklarını her ayın 1'inci gününde alanlara 29 Aralık Salı günü, 2'nci ve 3'üncü günü alanlara 30 Aralık Çarşamba günü, 4'üncü ve 5'inci günü alanlara ise kendi günlerinde, yani 4 ve 5 Ocak 2021'de ödeme yapılacağı belirtildi.

ANKARA -


Emekli Sandığı, Ziya Selçuk, Emekli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Emekli sandığı aylıklarını erken ödeyeceğiz - Son Dakika


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