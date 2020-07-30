Bakan Selçuk: "Emeklilerimize 11 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, genel sağlık sigortası ile emekli vatandaşların kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişmesini sağladıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, emekli vatandaşlara sunulan hizmetlere dair açıklamalarda bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) emeklilik başvurularının elektronik ortamda alındığını ve hızlıca sonuçlandırıldığını vurgulayan Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında emeklilik işlemleri için 11 ayrı belge istenirken, 2020 yılında sadece elektronik başvuru ile işlemleri tamamlıyoruz. 2002 yılında emekli aylığı bağlama süresi 3 ayı geçmekte iken bugün emekli aylığı bağlama işlemlerini ortalama 13 gün içinde sonuçlandırıyoruz. Emekliler ile hak sahipleri, bağlanan ilk aylıklarına ilişkin birikmiş ödemelerini alabilmek için neredeyse iki ay beklemek zorunda iken geçmişe dönük hesaplanan birikmiş ödemelerini beklemeden aylıklarının ödenmesini talep ettikleri bankalara gönderiyoruz" dedi.

E- Devlet aracılığıyla emekli vatandaşlarımıza tercih ettikleri bankadan aylık alma imkanı sağlandığını kaydeden Selçuk, ayrıca aylığını PTT aracılığıyla alan emeklilerimizin talep etmeleri halinde ödemelerinin evlerinde yapıldığını hatırlattı.

Selçuk, emeklilere yapılan promosyon ödemelerinin banka tarafından hesaplara yatırıldığını ifade ederek, "2020-2022 yılları için bankalarla emekli vatandaşlarımızın promosyonu hakkında anlaşmaya vardık. Bu kapsamda aylığı 1.500 TL olan emeklilerimiz 500 TL, 1.500-2.500 TL arasındakiler 625 TL ve 2.500 TL üzerindeki emekli aylığı bulunanlar da 750 TL promosyon alma imkanına kavuştu" diye konuştu.

"En düşük emekli aylığı 1.500 lira"

Bakan Selçuk, Nisan 2020 ödeme döneminden itibaren emekli, malul ve ölüm aylıkları için dosya bazında yapılan ödemelerde alt sınırın 1.500 TL'ye yükseltildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk ayrıca, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerimize 1.000 TL bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, "12.4 milyon emeklimize 6. kez 1.000'er TL bayram ikramiyelerini ödedik. Bu kapsamda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı." dedi.

Emeklilere yapılan ödemelerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2002 yılında yüzde 4,6 iken, bu oranın 2019 yılında yüzde 7'ye yükseldiğini ifade eden Bakan Selçuk "2002 Aralık ve 2020 Temmuz döneminde, en düşük işçi emekli aylıklarına yüzde 72; Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 168; memur emekli aylıklarına yüzde 46 reel artış yapılmıştır" dedi.

"Emeklilik sonrası ticari faaliyette bulunan emeklilerimizin aylığından yüzde 15 olarak kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisini kaldırdık." diyen Zehra Zümrüt Selçuk, böylece emeklilerin emeklilik döneminde girişimcilik yapmasının önünü açtıklarını kaydetti.

Genel sağlık sigortası ile emekli vatandaşların kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişmesini sağladıklarını ifade eden Bakan Selçuk, çalışanlarda yüzde 20 olarak uygulanan ilaç katkı payı oranının emekli vatandaşlarımızda yüzde 10 olarak alındığını belirtti. Bakan Selçuk ayrıca emekli aylıklarının miktarı, ödeme yeri, tarihi, ilaç ve muayene ücreti dahil tüm bilgilerin e-devlet üzerinden görüntülenebildiğini kaydetti.

"Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz" diyen Selçuk ayrıca ALO 170 hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden her türlü soru ve talepleriyle ilgilenildiğini söyledi.

Bakan Selçuk, "Emek de emeklimiz de baş tacımız. Ülkemizin kalkınmasında alın teri döken tüm emeklilerimizin yanındayız. Emeklilerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum. Bayramlarını tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA